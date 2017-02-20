Кверквелия подтвердил факт переговоров с «Локомотивом»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия подтвердил, что ведет переговоры с «Локомотивом». Напомним, ранее появилась информация, что железнодорожники намерены арендовать грузинского футболиста до конца сезона.

«Ведем разговоры с «Локомотивом» о переходе. Я не против трансфера, но пока не знаю, как все завершится. Не знаю, будет ли это аренда или полноценный контракт. Все решится до 24 февраля», – сказал игрок.

В текущем сезоне на счету Кверквелии один матч в футболке «Рубина» в Кубке России.