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    Кверквелия подтвердил факт переговоров с «Локомотивом»

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия подтвердил, что ведет переговоры с «Локомотивом». Напомним, ранее появилась информация, что железнодорожники намерены арендовать грузинского футболиста до конца сезона.

    «Ведем разговоры с «Локомотивом» о переходе. Я не против трансфера, но пока не знаю, как все завершится. Не знаю, будет ли это аренда или полноценный контракт. Все решится до 24 февраля», – сказал игрок.

    В текущем сезоне на счету Кверквелии один матч в футболке «Рубина» в Кубке России.

    Источник: ТАСС

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    20.02.2017 21:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 20 февраля 2017, 22:41

      Хорошие новости! Силен!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 февраля 2017, 22:12

      Под новую схему

      0
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 20 февраля 2017, 21:51

      1 матч и то вкубке ЗАЧЕМ

      0
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Fanfurik 20 февраля 2017, 22:19

      это смотря с какой стороны посмотреть... он в прошлом сезоне играл отлично и почти без замен, а в этом вышел из стартовой обоймы толкьо потому, что Тренер испанец тащит своих в состав...а так да, считаю тоже, что не нужен... очередной легионер, которыйбудет долго сыгрываться под схему с 3 зящитниками,.. в таком раскладе надо было джикию выкупать за любые деньги... у него и паспорт РФ и в 3 защитника играл в Амкаре

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > RedGreenHooligan 20 февраля 2017, 22:44

      Кверквелия опыт имеет хороший! в молодом возрасте дебютировал ни с кем-то, а с в матче с Лионом! Так что легионером его сложно назвать да и лимит скоро упразднят! А тот же Джикия просто распиарен благодаря агентам и скоро тоже скорее всего за Грузию будет играть, став автоматически легионером!

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      Рейтинг: +728

      GammiD > Fanfurik 21 февраля 2017, 01:32

      Крутой защитник. Во первых высокий, в тоже время быстрый(когда грузины играли с валийцами практически от бейла не оставал). во вторых не уступчивый, хорошо ставит корпус и с выбором позиции тоже порядок. Правдя слабее Карлоса, сильне Бурлака, но лимит делает свое дело. Ему не как нельзя еще пол года сидеть на лавке в таком возрасте!

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