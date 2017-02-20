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    Месси готов продлить контракт с «Барселоной», если команду покинут Динь, Гомеш и Матье

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен положением дел в клубе. Напомним, каталонцы крупно уступили в 1/8 Лиги чемпионов «ПСЖ» со счетом 0:4.

    Сообщается, что аргентинец поставил руководству испанцев ультиматум. Игрок хочет, чтобы команду покинули Люка Динь, Жереми Матье и Андре Гомеш, пополнившие состав сине-гранатовых при Луисе Энрике. Только в этом случае Месси пойдет на переговоры с сине-гранатовыми о продлении контракта.

    Текущее соглашение рассчитано до лета 2018 года. «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Don Balon

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    20.02.2017 19:48
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    Комментарии55
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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 февраля 2017, 16:25

      И чего вы тут разорались? Вас кто-то спрашивать будет?)
      Месси хочет играть в НОРМАЛЬНОЙ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ КОМАНДЕ.
      Если команда не такая - он вправе искать себе другой вариант. Где руководство - не подлые упыри, растаскивающие бюджет по своим карманам.

      -2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 февраля 2017, 16:13

      Я не сторонник таких закидонов от игроков.

      Но если это правда - Месси легко понять.

      Твари из руководства клуба набрали всякого г**на в среднюю линию, которое не может доставить мяч в нападение!

      Атака у команды стоит около 0,5 миллиарда (!) а пас отдать ему некому!

      Летом на Диня, Алькасера, Гомеша и Суареса потратили 85 миллионов!
      Сюда же можно добавить 50 млн, потраченных летом 2015 на Видаля и Турана.
      Можно вспомнить еще 40 миллионов на Вермалена и Матье..
      Ну и КАКОГО ХРЕНА??? Если в руководстве клуба - не безмозглые олигофрены - вывод один - они имеют свою выгоду от таких "покупок"!

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 февраля 2017, 12:45

      Продайте его в Китай! Пусть там ультиматумы ставит!

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 21 февраля 2017, 09:56

      Месси готов продлить контракт, если ему бутсы будет зашнуровывать тренер, а выносить его будут на игру, на троне, всей командой.

      1
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      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 21 февраля 2017, 08:11

      бред

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 февраля 2017, 00:32

      Зазвездился!!!

      0
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 20 февраля 2017, 23:46

      А я думаю он прав надо вес состав уволить, оставить МЕссссссси и купить тех кого он хочет!!!+новый тренер, массажист, мед персонал! Инаплонетянин просить уважте его

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 20 февраля 2017, 23:06

      Пусть лучше на свою игру смотрит за весь матч ни хрена не сделал ни в атаке ни в обороне мудак !

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > NEMETSRUS 21 февраля 2017, 16:08

      Ты, если кретин, хоть скрывай это.
      МЕССИ ВЫНУЖДЕН ОПУСКАТЬСЯ НА СВОЮ ПОЛОВИНУ ПОЛЯ, ЧТОБ ПОЛУЧИТЬ МЯЧ! ПОТОМУ ЧТО ПОЛУЗАЩИТА - НЕ В СОСТОЯНИИ ДОСТАВИТЬ МЯЧ В НАПАДЕНИЕ!
      А в защите он никогда не упирался. С чего бы он это должен делать, становясь все более возрастным?

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 февраля 2017, 22:58

      Возможно журналюги и брешут, но дыма без огня не бывает.. Гном уже в который раз, даже если не в этот, указывал тренерам что им делать и всячески давил на коллектив... Да что на коллектив, на всю страну, когда хотел чтобы его упрашивали вернуться в сборную... В общем в очередной раз убеждаюсь, что гном лишь прикидывается хорошеньким, на деле же он ещё та двуличность...

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      Рейтинг: +110

      Baich 20 февраля 2017, 22:49

      Это кому то приснилось

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