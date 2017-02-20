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  • Месси готов продлить контракт с «Барселоной», если команду покинут Динь, Гомеш и Матье

Месси готов продлить контракт с «Барселоной», если команду покинут Динь, Гомеш и Матье

20 февраля 2017, 19:48
56

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен положением дел в клубе. Напомним, каталонцы крупно уступили в 1/8 Лиги чемпионов «ПСЖ» со счетом 0:4.

Сообщается, что аргентинец поставил руководству испанцев ультиматум. Игрок хочет, чтобы команду покинули Люка Динь, Жереми Матье и Андре Гомеш, пополнившие состав сине-гранатовых при Луисе Энрике. Только в этом случае Месси пойдет на переговоры с сине-гранатовыми о продлении контракта.

Текущее соглашение рассчитано до лета 2018 года. «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры.

Источник: Don Balon
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Матье Жереми Динь Люка Гомеш Андре Энрике Луис
Комментарии (56)
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acer2003
1487610068
Похоже на очередную "УТКУ ", но если дело обстоит так, то Гном,мягко скажем ,"припух ".
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Аристократ Олжик
1487610778
Если эта новость оказалась бы правдой, я бы на месте Матье, Диня и Гомеша устроил бы Месси "тёмную" на прощание . . .
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QzminD
1487613050
Перевод некорректен и вводит в заблуждение. Месси никого не просит выставить из клуба. Он и еще ряд игроков-лидеров выступили против беспорядочной, по их мнению, ротации, проводимой Луисом Энрике. Считают, что играть должны всегда только лучшие и, по сведениям ресурса Don Balon, выступили единым фронтом против Лучо. Про Диня, Матье и Гомеша сказано только, что они вышли в порядке ротации. В конце новости ресурс спекулирует на теме окончания контракта Месси в 2018-м и возможной жесткой чистке в клубе летом 2017 года. Всё. Про то, что Месси выступает против конкретных лиц - придумано.
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Aidosinho
1487614115
Друзья вы конечно извините. Но по моему кто то совсем ах***л!
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Diman67
1487615858
что-то гном совсем зазнался...
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multi1984
1487616016
Люди!!! Бомбардир-это желтуха.используют какой то старый переводчик) языки не знают.Пишут что хотят. Чего вы ведетесь!? Парень ниже-написал правильный перевод практически!!!
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Dammit
1487617890
Во-первых, очевидно, что это полная ерунда. Во-вторых, надеюсь, что вместо этой троицы команду покинет Серхи Роберто, на позиции крайнего защитника ужасно играет, устал от его постоянных привозов.
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Garrincha58
1487618159
бред журналюг
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NEMETSRUS
1487621217
Пусть лучше на свою игру смотрит за весь матч ни хрена не сделал ни в атаке ни в обороне мудак !
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Protosser
1487683557
И чего вы тут разорались? Вас кто-то спрашивать будет?) Месси хочет играть в НОРМАЛЬНОЙ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ КОМАНДЕ. Если команда не такая - он вправе искать себе другой вариант. Где руководство - не подлые упыри, растаскивающие бюджет по своим карманам.
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