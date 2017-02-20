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    Оздоев: «Грасия не желал, чтобы я уходил в «Терек»

    Полузащитник «Терека» Магомед Оздоев, перешедший в грозненский клуб на правах аренды из «Рубина», подчеркнул, что главный тренер казанцев Хави Грасия не хотел, чтобы игрок покидал команду. Также 24-летний хавбек рассказал, что действительно имел предложения о переходе в зарубежные клубы в зимнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 12-ти поединках.

    – О возможности перейти в «Терек» я узнал во время второго сбора «Рубина». Позвонил мой менеджер и сказал, что ко мне есть интерес со стороны «Терека». Я ответил, что я тоже заинтересован вернуться в Грозный – помочь команде и самому себе. В итоге все решилось за пару дней.

    – Что стало определяющим фактором при принятии решения?

    – Прежде всего то, что «Терек» – хорошая команда, которая борется за еврокубки. И самое главное, мне хотелось работать с таким специалистом, как Рашид Маматкулович Рахимов. Кроме того, при переходе играло важную роль согласие тренера и президента клуба на мой трансфер.

    – Правда, что к вам проявляли интерес и другие клубы?

    – Честно сказать, было несколько вариантов. Но у меня не было цели обязательно покинуть «Рубин» этой зимой. Когда начался предметный разговор с «Тереком», тренер не хотел меня отпускать. Мы разговаривали об этом с Хави Грасией, и я сказал ему, что, как мне кажется, будет лучше, если я вернусь в грозненский клуб и буду там на данном этапе моей карьеры.

    – А информация о заинтересованности со стороны европейских клубов соответствует действительности?

    – Да, были определенные предложения. Но, чтобы там все сложилось, должно было совпасть очень много факторов.

    Источник: Известия

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    20.02.2017 16:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 20 февраля 2017, 18:18

      Зачем??? Неужели нельзя уехать за рубеж

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 20 февраля 2017, 17:24

      Шило на мыло разменял

      0
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