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    Деулофеу: «Критика Бакки несправедлива»

    Нападающий «Милана» Жерар Деулофеу встал на защиту своего одноклубника Карлоса Бакки, который подвергается нападкам со стороны болельщиков за утрату голевого чутья в последних играх. В матче 25-го тура итальянской Серии А против «Фиорентины» (2:1) он снова не смог поразить ворота соперника.

    «Я рад, что нам удалось победить. Для нас этот матч получился сложным, но мы смогли получить преимущество в первом тайме и хорошо защищались во втором. Рутинная работа принесла свои плоды. Это говорит, что мы должны продолжать тренироваться изо дня в день в таком же ритме. Мы знали, насколько сильна «Фиорентина», но показали свою самоотверженность на поле, что и принесло нам три очка.

    Насмешки над Баккой? Эта критика несправедлива, ведь Карлос усердно работает и сегодня немало помогал нам в атаке, прессингуя защиту соперника», – приводит слова испанского легионера Mediaset Premium.

    Напомним, что Бакка не может забить гол уже в пятом матче подряд. Всего на его счету восемь голов в 21 матче в Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2017 09:06
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