Благо: «Бабушка все время повторяла, что футболисты сплошь тупые»

Полузащитник «Оренбурга» Благо рассказал об учебе в школе и успехах в ней. По словам 35-летнего болгарина, его бабушка, которая была директором одного из учебных заведений, считала, что все футболисты являются тупыми людьми.

– В школе футболист Георгиев хорошо учился?

– Не просто хорошо, а очень хорошо. По-другому было нельзя, потому что мама была директором школы, а бабушка была директором до нее. У нас династия суходольских школьных директоров. Поэтому учиться они меня заставляли всегда, и спасибо, что делали это. Бабушка так вообще не хотела ничего слышать про футбол и тренировки. Она была женщина серьезная и все время повторяла, что футболисты сплошь тупые. С ее учительской стороны это, наверное, правильные мысли, но у каждой профессии есть свои минусы и свои плюсы (смеется).