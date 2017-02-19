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    Благо: «Бабушка все время повторяла, что футболисты сплошь тупые»

    Полузащитник «Оренбурга» Благо рассказал об учебе в школе и успехах в ней. По словам 35-летнего болгарина, его бабушка, которая была директором одного из учебных заведений, считала, что все футболисты являются тупыми людьми.

    – В школе футболист Георгиев хорошо учился?

    – Не просто хорошо, а очень хорошо. По-другому было нельзя, потому что мама была директором школы, а бабушка была директором до нее. У нас династия суходольских школьных директоров. Поэтому учиться они меня заставляли всегда, и спасибо, что делали это. Бабушка так вообще не хотела ничего слышать про футбол и тренировки. Она была женщина серьезная и все время повторяла, что футболисты сплошь тупые. С ее учительской стороны это, наверное, правильные мысли, но у каждой профессии есть свои минусы и свои плюсы (смеется).

    В нынешнем сезоне Благо провел за «Оренбург» в РФПЛ девять матчей, в которых забил два гола. За оренбургский клуб болгарин выступает с лета 2016 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.02.2017 23:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 20 февраля 2017, 11:29

      Бабушка знала, что говорит...

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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 20 февраля 2017, 00:58

      Было у отца три сына, двое умных а третий футболист))))))))

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 февраля 2017, 00:30

      Не все, только Дзюбинье

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