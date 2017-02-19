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  • Благо: «Бабушка все время повторяла, что футболисты сплошь тупые»

Благо: «Бабушка все время повторяла, что футболисты сплошь тупые»

19 февраля 2017, 23:49
3

Полузащитник «Оренбурга» Благо рассказал об учебе в школе и успехах в ней. По словам 35-летнего болгарина, его бабушка, которая была директором одного из учебных заведений, считала, что все футболисты являются тупыми людьми.

– В школе футболист Георгиев хорошо учился?

– Не просто хорошо, а очень хорошо. По-другому было нельзя, потому что мама была директором школы, а бабушка была директором до нее. У нас династия суходольских школьных директоров. Поэтому учиться они меня заставляли всегда, и спасибо, что делали это. Бабушка так вообще не хотела ничего слышать про футбол и тренировки. Она была женщина серьезная и все время повторяла, что футболисты сплошь тупые. С ее учительской стороны это, наверное, правильные мысли, но у каждой профессии есть свои минусы и свои плюсы (смеется).

В нынешнем сезоне Благо провел за «Оренбург» в РФПЛ девять матчей, в которых забил два гола. За оренбургский клуб болгарин выступает с лета 2016 года.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Оренбург Благо
Комментарии (3)
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Nerlinger
1487539805
Не все, только Дзюбинье
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sasha_klub
1487541511
Было у отца три сына, двое умных а третий футболист))))))))
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kotmyshka
1487579399
Бабушка знала, что говорит...
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