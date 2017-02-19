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  • Лахтер: «Луис Адриано порой чудит так, что даже бразильцы удивляются»

Лахтер: «Луис Адриано порой чудит так, что даже бразильцы удивляются»

19 февраля 2017, 13:54
5

Футбольный агент Деннис Лахтер выразил мнение, что нападающий Луис Адриано может серьезно помочь «Спартаку». При этом агент отметил, что у бразильского форварда имеются проблемы с поведением за пределами поля.

– Луис Адриано будет бомбардиром «Спартака»?

– Помню его в «Шахтере». Он вызывает вопросы по поведению, чудит иногда так, что свои же, бразильцы, не всегда понимают, что творится. Но игрок качественный.

– Понимаете, почему не получилось в «Милане»?

– Это просто не его клуб. Трудно поверить, что человек, который забивал за сезон 15-20 мячей в «Шахтере» в чемпионате и Кубке плюс голы в Европе, мог кончиться. В «Спартаке» парню будет комфортно, и если Каррера достучится до игроков средней линии и та по первому движению Адриано будет кормить его мячами, все получится. Когда команда летит в атаку, как это было в «Шахтере», когда нет непонятных обрезов и ошибок в элементарных передачах, когда все четко, он хорош. Думаю, Адриано может стать серьезной силой в «Спартаке».

Напомним, что Адриано перешел этой зимой в «Спартак» из «Милана» на правах свободного агента.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Шахтер Спартак Адриано Луис
Комментарии (5)
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oyabun
1487503296
Насчет качества передач... Помните когда пришел в команду Фернандо, насколько точные передачи он делал в первых играх, все комментаторы в один голос восхищались им и говорили что до 90% точных передач выдает. Специально за ним наблюдаю каждую игру. Сейчас его точность снизилась процентов до 50-60. Не понимаю что происходит. Сам так расслабился или что то в команде на него негативно влияет? И это реально напрягает
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Михаил Шевченко
1487538220
В Шахтере он играл с лучшей полузащитой Восточной ЕвропыЕвропы....в Спартаке же ему придётся больше брать игру на себя
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Опорник84
1487564944
Да лишь-бы в Спартаке чудить не начал!
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slavko33002
1487578746
Дерево.Реализация моментов нулевая.
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