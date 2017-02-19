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    Лахтер: «Луис Адриано порой чудит так, что даже бразильцы удивляются»

    Футбольный агент Деннис Лахтер выразил мнение, что нападающий Луис Адриано может серьезно помочь «Спартаку». При этом агент отметил, что у бразильского форварда имеются проблемы с поведением за пределами поля.

    – Луис Адриано будет бомбардиром «Спартака»?

    – Помню его в «Шахтере». Он вызывает вопросы по поведению, чудит иногда так, что свои же, бразильцы, не всегда понимают, что творится. Но игрок качественный.

    – Понимаете, почему не получилось в «Милане»?

    – Это просто не его клуб. Трудно поверить, что человек, который забивал за сезон 15-20 мячей в «Шахтере» в чемпионате и Кубке плюс голы в Европе, мог кончиться. В «Спартаке» парню будет комфортно, и если Каррера достучится до игроков средней линии и та по первому движению Адриано будет кормить его мячами, все получится. Когда команда летит в атаку, как это было в «Шахтере», когда нет непонятных обрезов и ошибок в элементарных передачах, когда все четко, он хорош. Думаю, Адриано может стать серьезной силой в «Спартаке».

    Напомним, что Адриано перешел этой зимой в «Спартак» из «Милана» на правах свободного агента.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2017 13:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 20 февраля 2017, 11:19

      Дерево.Реализация моментов нулевая.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 февраля 2017, 07:29

      Да лишь-бы в Спартаке чудить не начал!

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 20 февраля 2017, 00:03

      В Шахтере он играл с лучшей полузащитой Восточной ЕвропыЕвропы....в Спартаке же ему придётся больше брать игру на себя

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 19 февраля 2017, 14:21

      Насчет качества передач... Помните когда пришел в команду Фернандо, насколько точные передачи он делал в первых играх, все комментаторы в один голос восхищались им и говорили что до 90% точных передач выдает. Специально за ним наблюдаю каждую игру. Сейчас его точность снизилась процентов до 50-60. Не понимаю что происходит. Сам так расслабился или что то в команде на него негативно влияет? И это реально напрягает

      1
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik > oyabun 19 февраля 2017, 16:11

      Снизил к себе требования

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