Лахтер: «Луис Адриано порой чудит так, что даже бразильцы удивляются»

Футбольный агент Деннис Лахтер выразил мнение, что нападающий Луис Адриано может серьезно помочь «Спартаку». При этом агент отметил, что у бразильского форварда имеются проблемы с поведением за пределами поля.

– Луис Адриано будет бомбардиром «Спартака»?

– Помню его в «Шахтере». Он вызывает вопросы по поведению, чудит иногда так, что свои же, бразильцы, не всегда понимают, что творится. Но игрок качественный.

– Понимаете, почему не получилось в «Милане»?

– Это просто не его клуб. Трудно поверить, что человек, который забивал за сезон 15-20 мячей в «Шахтере» в чемпионате и Кубке плюс голы в Европе, мог кончиться. В «Спартаке» парню будет комфортно, и если Каррера достучится до игроков средней линии и та по первому движению Адриано будет кормить его мячами, все получится. Когда команда летит в атаку, как это было в «Шахтере», когда нет непонятных обрезов и ошибок в элементарных передачах, когда все четко, он хорош. Думаю, Адриано может стать серьезной силой в «Спартаке».

Напомним, что Адриано перешел этой зимой в «Спартак» из «Милана» на правах свободного агента.