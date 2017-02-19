Гюндоган не верит, что «Манчестер Сити» сможет догнать «Челси»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выразил сомнение, что в нынешнем сезоне его команда сможет выиграть титул в АПЛ. Хавбек не верит, что «горожанам» удастся догнать лидирующий «Челси».

«Сомневаюсь, что нам удастся сократить отставание от «Челси». Думаю, сделать это будет очень сложно, но в Англии возможно все.

Мы хорошо стартовали в этом сезоне, но затем наступил спад. Этим нынешний розыгрыш похож на американские горки», – цитирует Гюндогана Eurosport.

По итогам 25-ти туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Челси» на восемь очков.