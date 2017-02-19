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    Гюндоган не верит, что «Манчестер Сити» сможет догнать «Челси»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выразил сомнение, что в нынешнем сезоне его команда сможет выиграть титул в АПЛ. Хавбек не верит, что «горожанам» удастся догнать лидирующий «Челси».

    «Сомневаюсь, что нам удастся сократить отставание от «Челси». Думаю, сделать это будет очень сложно, но в Англии возможно все.

    Мы хорошо стартовали в этом сезоне, но затем наступил спад. Этим нынешний розыгрыш похож на американские горки», – цитирует Гюндогана Eurosport.

    По итогам 25-ти туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Челси» на восемь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2017 12:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 19 февраля 2017, 13:11

      Мы тоже не верим! Оставайтесь на 2 месте!

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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 19 февраля 2017, 13:01

      Правильно делает, что не верит! Челси - чемпион!!!

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