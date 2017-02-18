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    Спортивный директор «Лацио»: «Востребован ли Кейта? Да, он очень красивый парень»

    Экс-нападающий «Лацио» Игли Таре, ныне занимающий должность спортивного директора клуба, рассказал о ситуации с продлением соглашений игроков команды.

    «Новый контракт Бильи полностью согласован, не хватает только его подписи. С агентом Милинковича уже были переговоры, но у игрока долгосрочный контракт, поэтому еще есть время. Подождем до конца года и решим, ведь за это время футболист способен вырасти. Он может стать большим игроком, но для этого надо быть последовательным в решениях и действиях.

    Кейта? На данный момент он игрок «Лацио». Не знаю, как выглядит его агент. Понимаю ваше любопытство, но вы спрашиваете меня о нем каждый раз, и это становится неприятным. Востребован ли он? Да, он очень красивый парень», — сказал Таре.

    Римский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

    Источник: Football Italia

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    18.02.2017 23:29
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