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    Луис Адриано: «Не жалею, что не переехал в Китай»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано признался, что нисколько не жалеет о сорвавшемся переходе из «Милана» в китайский «Цзянсу Сунин» в январе прошлого года. Также 29-летний игрок подчеркнул, что недостаток игровой практики стал причиной его ухода из миланского клуба. В текущем сезоне футболист принял участие всего в семи матчах «россонери», проведя на поле в общей сложности 120 минут.

    «В течение полутора лет я находился без должной игровой практики. Это было тяжело. Останься я в «Милане», лишился бы уверенности, своей игры и потерял бы время. Век футболиста недолог, время стремительно уходит. Я не мог себе позволить и дальше довольствоваться лишь пятью, 10-ю или 15-ю минутами на поле в Серии А или выходами в Кубке Италии.

    Сорвавшийся переезд в Китай? Нисколько не сожалею, что случилось именно так. Нам поступило одно предложение, а по приезду в Китай оказалось, что нам предлагают совсем другое. Так что, оставшись тогда в «Милане» я поступил правильно», – сказал Адриано.

    Бразилец подписал контракт со «Спартаком» в этом январе. Договор, согласно данным портала Transfermarkt, рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Globo

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    18.02.2017 18:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 февраля 2017, 20:14

      Теперь некуда деваться,
      Давай, старайся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 19 февраля 2017, 13:26

      Посмотрим как заиграет !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 февраля 2017, 06:51

      Полностью согласен.Верим в тебя и команду.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 18 февраля 2017, 23:18

      Давай, Луис! Верим! Веди Спартак к победам!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 18 февраля 2017, 19:52

      если у обоих есть мозги, то все это на пользу...

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 18 февраля 2017, 19:35

      Очень надеемся на тебя Адриано, ибо Зе на поле к сожалению очень нестабилен.

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