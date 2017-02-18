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Луис Адриано: «Не жалею, что не переехал в Китай»

18 февраля 2017, 18:59
6

Нападающий «Спартака» Луис Адриано признался, что нисколько не жалеет о сорвавшемся переходе из «Милана» в китайский «Цзянсу Сунин» в январе прошлого года. Также 29-летний игрок подчеркнул, что недостаток игровой практики стал причиной его ухода из миланского клуба. В текущем сезоне футболист принял участие всего в семи матчах «россонери», проведя на поле в общей сложности 120 минут.

«В течение полутора лет я находился без должной игровой практики. Это было тяжело. Останься я в «Милане», лишился бы уверенности, своей игры и потерял бы время. Век футболиста недолог, время стремительно уходит. Я не мог себе позволить и дальше довольствоваться лишь пятью, 10-ю или 15-ю минутами на поле в Серии А или выходами в Кубке Италии.

Сорвавшийся переезд в Китай? Нисколько не сожалею, что случилось именно так. Нам поступило одно предложение, а по приезду в Китай оказалось, что нам предлагают совсем другое. Так что, оставшись тогда в «Милане» я поступил правильно», – сказал Адриано.

Бразилец подписал контракт со «Спартаком» в этом январе. Договор, согласно данным портала Transfermarkt, рассчитан до лета 2020 года.

Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис
Комментарии (6)
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oyabun
1487435724
Очень надеемся на тебя Адриано, ибо Зе на поле к сожалению очень нестабилен.
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Svinka Pepa
1487436748
если у обоих есть мозги, то все это на пользу...
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bafor
1487449083
Давай, Луис! Верим! Веди Спартак к победам!
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Диктор
1487476318
Полностью согласен.Верим в тебя и команду.
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spartach n1
1487499962
Посмотрим как заиграет !
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subbotaspartak
1487524453
Теперь некуда деваться, Давай, старайся.
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