Колыванов: «В игре с «Андерлехтом» «Зенит» развели, как первоклассника»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» (2:0). По мнению российского специалиста, сине-бело-голубые ужасно провели первую половину встречи против бельгийцев.

– Сгубили детские ошибки. После матча Луческу жаловался на качество поля, но разве дело в нем? «Зенит» развели, как первоклассника! Я был поражен! Судя по всему, ребята недооценили «Андерлехт». Играли вальяжно, несобранно, безответственно. Подстраховка не работала. Сами себе привезли два гола.

– К обоим причастен Иванович.

– За второй я бы не вешал на него всех собак. Да, оказался не на своей позиции и не успел за Ашампонгом, но началось-то с обреза Кокорина. Еще и Лодыгин не выручил. А вот первый гол – целиком на совести Ивановича. Как он остался не у дел, когда мяч летел тридцать метров?! Все ведь читалось! Ребенок бы разобрался в этой простейшей ситуации! Давно не видел, чтоб классный защитник так ошибался.

– После перерыва «Зенит» смотрелся интереснее?

– Намного! Первый тайм провалила вся команда. Во втором хотя бы появились моменты, могли забить, но удача была на стороне «Андерлехта».

– Луческу считает, что лучшим в «Зените» был Эрнани. Согласны?

– Лучшим из худших… Меня Эрнани не впечатлил. Техничный, как все бразильцы, в пасик играть умеет, виден потенциал. Но в командную игру до конца не встроен. Это не Халк и не Жулиано, которые в одиночку могут решить исход матча.

– Неудачный дебют Ивановича веру в него не подточил?

– Ни в коем случае. Уверен, «Зениту» он поможет. Иванович – профессионал, с огромным опытом, мощный, неуступчивый, способен действовать и в центре, и справа. В скорости, правда, чуть-чуть потерял, но это неудивительно – на днях стукнет 33.

Напомним, что ответный матч «Зенит» – «Андерлехт» пройдет 23 февраля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.