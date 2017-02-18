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    Колыванов: «В игре с «Андерлехтом» «Зенит» развели, как первоклассника»

    Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» (2:0). По мнению российского специалиста, сине-бело-голубые ужасно провели первую половину встречи против бельгийцев.

    – Сгубили детские ошибки. После матча Луческу жаловался на качество поля, но разве дело в нем? «Зенит» развели, как первоклассника! Я был поражен! Судя по всему, ребята недооценили «Андерлехт». Играли вальяжно, несобранно, безответственно. Подстраховка не работала. Сами себе привезли два гола.

    – К обоим причастен Иванович.

    – За второй я бы не вешал на него всех собак. Да, оказался не на своей позиции и не успел за Ашампонгом, но началось-то с обреза Кокорина. Еще и Лодыгин не выручил. А вот первый гол – целиком на совести Ивановича. Как он остался не у дел, когда мяч летел тридцать метров?! Все ведь читалось! Ребенок бы разобрался в этой простейшей ситуации! Давно не видел, чтоб классный защитник так ошибался.

    – После перерыва «Зенит» смотрелся интереснее?

    – Намного! Первый тайм провалила вся команда. Во втором хотя бы появились моменты, могли забить, но удача была на стороне «Андерлехта».

    – Луческу считает, что лучшим в «Зените» был Эрнани. Согласны?

    – Лучшим из худших… Меня Эрнани не впечатлил. Техничный, как все бразильцы, в пасик играть умеет, виден потенциал. Но в командную игру до конца не встроен. Это не Халк и не Жулиано, которые в одиночку могут решить исход матча.

    – Неудачный дебют Ивановича веру в него не подточил?

    – Ни в коем случае. Уверен, «Зениту» он поможет. Иванович – профессионал, с огромным опытом, мощный, неуступчивый, способен действовать и в центре, и справа. В скорости, правда, чуть-чуть потерял, но это неудивительно – на днях стукнет 33.

    Напомним, что ответный матч «Зенит» – «Андерлехт» пройдет 23 февраля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.02.2017 11:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1307

      Taps 18 февраля 2017, 18:51

      Миллионеры грёбанные ...

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 февраля 2017, 14:27

      Да никто не разводил Зенит! Тренера с 40-летним стажем трудно чем-то удивить, он ездил на матчи Андерлехта и видел на что они способны. Другое дело, что отношение футболистов и их уровень не позволяет сейчас достичь большего!!! В основном отношение, слишком много "звезд", уверенных в получении места в составе из-за своего паспорта.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 февраля 2017, 13:33

      у зенита половина команды были первоклассниками.. во главе с ко-ко-кориным

      1
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      Рейтинг: +37

      раптор62 18 февраля 2017, 13:06

      цыган в своем репертуаре пол бразилии скупит
      и усе будет окей

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 февраля 2017, 12:59

      Худшая игра Луческу в Зените. Предсезонка провалена, команда не готова, никто не знает, что делать. Особенно после игры Ростова становится ясно, что у Луческу большие проблемы.

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      Рейтинг: +3120

      erma > Бриг 18 февраля 2017, 18:09

      Все правильно. Похоже, что в Зените большие психологические проблемы - никакой сыгранности, много бесполезной беготни и суеты.

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 18 февраля 2017, 11:46

      у Луческу ни в одной команде не было поставленной и тактически грамотной игры... Его стиль - расчет на исполнительское мастерство игроков ... отсюда и нестабильная и такая разная игра ...

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