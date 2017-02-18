Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колыванов: «В игре с «Андерлехтом» «Зенит» развели, как первоклассника»

Колыванов: «В игре с «Андерлехтом» «Зенит» развели, как первоклассника»

18 февраля 2017, 11:08
9

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» (2:0). По мнению российского специалиста, сине-бело-голубые ужасно провели первую половину встречи против бельгийцев.

– Сгубили детские ошибки. После матча Луческу жаловался на качество поля, но разве дело в нем? «Зенит» развели, как первоклассника! Я был поражен! Судя по всему, ребята недооценили «Андерлехт». Играли вальяжно, несобранно, безответственно. Подстраховка не работала. Сами себе привезли два гола.

– К обоим причастен Иванович.

– За второй я бы не вешал на него всех собак. Да, оказался не на своей позиции и не успел за Ашампонгом, но началось-то с обреза Кокорина. Еще и Лодыгин не выручил. А вот первый гол – целиком на совести Ивановича. Как он остался не у дел, когда мяч летел тридцать метров?! Все ведь читалось! Ребенок бы разобрался в этой простейшей ситуации! Давно не видел, чтоб классный защитник так ошибался.

– После перерыва «Зенит» смотрелся интереснее?

– Намного! Первый тайм провалила вся команда. Во втором хотя бы появились моменты, могли забить, но удача была на стороне «Андерлехта».

– Луческу считает, что лучшим в «Зените» был Эрнани. Согласны?

– Лучшим из худших… Меня Эрнани не впечатлил. Техничный, как все бразильцы, в пасик играть умеет, виден потенциал. Но в командную игру до конца не встроен. Это не Халк и не Жулиано, которые в одиночку могут решить исход матча.

– Неудачный дебют Ивановича веру в него не подточил?

– Ни в коем случае. Уверен, «Зениту» он поможет. Иванович – профессионал, с огромным опытом, мощный, неуступчивый, способен действовать и в центре, и справа. В скорости, правда, чуть-чуть потерял, но это неудивительно – на днях стукнет 33.

Напомним, что ответный матч «Зенит» – «Андерлехт» пройдет 23 февраля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Андерлехт Зенит Иванович Бранислав Эрнани Колыванов Игорь
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
каа
1487407583
у Луческу ни в одной команде не было поставленной и тактически грамотной игры... Его стиль - расчет на исполнительское мастерство игроков ... отсюда и нестабильная и такая разная игра ...
Ответить
Бриг
1487411951
Худшая игра Луческу в Зените. Предсезонка провалена, команда не готова, никто не знает, что делать. Особенно после игры Ростова становится ясно, что у Луческу большие проблемы.
Ответить
раптор62
1487412412
цыган в своем репертуаре пол бразилии скупит и усе будет окей
Ответить
84aivengo
1487414012
у зенита половина команды были первоклассниками.. во главе с ко-ко-кориным
Ответить
Сильвербой
1487417257
Да никто не разводил Зенит! Тренера с 40-летним стажем трудно чем-то удивить, он ездил на матчи Андерлехта и видел на что они способны. Другое дело, что отношение футболистов и их уровень не позволяет сейчас достичь большего!!! В основном отношение, слишком много "звезд", уверенных в получении места в составе из-за своего паспорта.
Ответить
Taps
1487433061
Миллионеры грёбанные ...
Ответить
Главные новости
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
2
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
11
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
8
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
16
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+