Габриэль Жезус может пропустить остаток сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Габриэль Жезус может больше не сыграть в нынешнем сезоне.

Напомним, что 19-летний форвард получил травму в матче 25-го тура АПЛ против «Борнмута», после чего перенес операцию в одной из клиник Барселоны. Ранее сообщалось, что на восстановление игрока уйдет до трех месяцев.

«Операция прошла успешно. Жезус вернется в строй, когда полностью восстановится. Пока не ясно, сможет ли он еще сыграть в этом сезоне», – сказал Гвардиола.