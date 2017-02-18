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    Габриэль Жезус может пропустить остаток сезона

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Габриэль Жезус может больше не сыграть в нынешнем сезоне.

    Напомним, что 19-летний форвард получил травму в матче 25-го тура АПЛ против «Борнмута», после чего перенес операцию в одной из клиник Барселоны. Ранее сообщалось, что на восстановление игрока уйдет до трех месяцев.

    «Операция прошла успешно. Жезус вернется в строй, когда полностью восстановится. Пока не ясно, сможет ли он еще сыграть в этом сезоне», – сказал Гвардиола.

    Источник: Marca

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    18.02.2017 07:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 февраля 2017, 14:39

      Жаль парня и в сборной Бразилии несколько важных мячей забил и в Ман сити хорошо дебютировал короче здоровья ему.

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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 18 февраля 2017, 08:52

      Потеря потерь. Очень талантливый парень. Здоровья.

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