Маскерано: «Барселона» больше, чем любой игрок, кроме Месси»

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано назвал Лионеля Месси незаменимым для каталонского клуба.

«Месси уникален. В последние годы через «Барселону» прошло много игроков, которые останутся в истории. Но большая ошибка считать, что клуб пострадает, если тот или иной футболист уйдет. Клуб всегда больше, чем отдельно взятый игрок. Больше, если речь не о Месси. Лео для «Барселоны» все», – цитирует Маскерано Sport English.

Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых намерено предложить Месси контракт до конца карьеры.