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    Маскерано: «Барселона» больше, чем любой игрок, кроме Месси»

    Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано назвал Лионеля Месси незаменимым для каталонского клуба.

    «Месси уникален. В последние годы через «Барселону» прошло много игроков, которые останутся в истории. Но большая ошибка считать, что клуб пострадает, если тот или иной футболист уйдет. Клуб всегда больше, чем отдельно взятый игрок. Больше, если речь не о Месси. Лео для «Барселоны» все», – цитирует Маскерано Sport English.

    Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых намерено предложить Месси контракт до конца карьеры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 23:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 18 февраля 2017, 10:08

      что за унижение супер клуба!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 18 февраля 2017, 01:23

      Барса без него - ничего

      1
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      ...
      Рейтинг: +34

      Otabek bro > GeorgeXIII 18 февраля 2017, 10:10

      Месси великий игрок но Барса до Месси была лучшой и думаю после него тоже таким и будет.
      Но мы еще не видели Месси без Барсы.
      Его превосходство еще не до конца доказана как Зидан (Ювентус, Реал, Франция) или Криро (МЮ, Реал, Португалия).

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