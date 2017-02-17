Тарасов прокомментировал свой развод с Бузовой

Само высказывание стилистически и по сути достаточно взвешенно, корректно и импонирует.. наврядли сам написал, помогали, но, в целом, молодец.. осталось только футболом заняться
До уровня сборной.. даже нашей, уже, пожалуй, не доберется
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов попросил посетителей своего аккаунта в соцсетях не касаться его личной жизни и темы развода с теледивой Ольгой Бузовой.
Напомним, Бузова 29 ноября минувшего года подала на развод с Тарасовым спустя четыре года брака. Заявление в Мещанский загс телеведущая подала сразу после появившихся в Сети шокирующих секс-видео и личной переписки Бузовой.
Официально пара развелась 30 декабря прошлого года.