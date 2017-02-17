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    Тарасов прокомментировал свой развод с Бузовой

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов попросил посетителей своего аккаунта в соцсетях не касаться его личной жизни и темы развода с теледивой Ольгой Бузовой.

    Напомним, Бузова 29 ноября минувшего года подала на развод с Тарасовым спустя четыре года брака. Заявление в Мещанский загс телеведущая подала сразу после появившихся в Сети шокирующих секс-видео и личной переписки Бузовой.

    Официально пара развелась 30 декабря прошлого года.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    17.02.2017 20:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 18 февраля 2017, 02:27

      Само высказывание стилистически и по сути достаточно взвешенно, корректно и импонирует.. наврядли сам написал, помогали, но, в целом, молодец.. осталось только футболом заняться
      До уровня сборной.. даже нашей, уже, пожалуй, не доберется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 17 февраля 2017, 23:54

      Мудило

      1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > spartach n1 18 февраля 2017, 18:33

      Приятно познакомиться!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 февраля 2017, 22:45

      Теперь как Смолов заиграет,в сборную пригласят!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +544

      avera 17 февраля 2017, 22:16

      А что, здесь филиал дома 2?
      Сайт вообще то о футболе, а не о том кто с кем разводится.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 февраля 2017, 20:45

      Помнится в конце восьмидесятых среди мОлодёжи и пОдрастков, была популярна причёска "взрыв на макаронной фабрики", некоторые идиоты даже на паспорт фоткались с такой причёской.)) Их спасло то. что Союз развалился, а так бы лет до 35 веселили бы ментов и пограничников.
      У Тарасова, причёсон не лучше. Спустя время будет ржать над собой.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > VVM1964 18 февраля 2017, 09:06

      Я с ним близко не знаком.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 17 февраля 2017, 20:38

      Нагиев мужик, вычислил мразь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Puteec 17 февраля 2017, 20:33

      Футбольная новость..........

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