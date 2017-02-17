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Тарасов прокомментировал свой развод с Бузовой

17 февраля 2017, 20:17
12

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов попросил посетителей своего аккаунта в соцсетях не касаться его личной жизни и темы развода с теледивой Ольгой Бузовой.

Напомним, Бузова 29 ноября минувшего года подала на развод с Тарасовым спустя четыре года брака. Заявление в Мещанский загс телеведущая подала сразу после появившихся в Сети шокирующих секс-видео и личной переписки Бузовой.

Официально пара развелась 30 декабря прошлого года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (12)
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Puteec
1487352818
Футбольная новость..........
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Woodbreak
1487353096
Нагиев мужик, вычислил мразь
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Tostao
1487353520
Помнится в конце восьмидесятых среди мОлодёжи и пОдрастков, была популярна причёска "взрыв на макаронной фабрики", некоторые идиоты даже на паспорт фоткались с такой причёской.)) Их спасло то. что Союз развалился, а так бы лет до 35 веселили бы ментов и пограничников. У Тарасова, причёсон не лучше. Спустя время будет ржать над собой.
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avera
1487358965
А что, здесь филиал дома 2? Сайт вообще то о футболе, а не о том кто с кем разводится.
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Gullit 76
1487360703
Теперь как Смолов заиграет,в сборную пригласят!
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spartach n1
1487364893
Мудило
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DEFENDER114
1487374063
Само высказывание стилистически и по сути достаточно взвешенно, корректно и импонирует.. наврядли сам написал, помогали, но, в целом, молодец.. осталось только футболом заняться До уровня сборной.. даже нашей, уже, пожалуй, не доберется
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