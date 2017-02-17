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«Зенит» хотел приобрести Суареса

17 февраля 2017, 20:05
19

В 2007 году «Зенит» намеревался приобрести у «Гронингена» тогда еще малоизвестного, а ныне форварда «Барселоны» Луиса Суареса.

Два года спустя сам уругваец в одном из интервью признался, что мог уехать в Россию, но выбрал «Аякс».

Со слов Константина Сарсании, в те годы работавшего в структуре «Зенита, питерский клуб действительно интересовался Суаресом и Лисандро Лопесом, однако никого из этих футболистов так и не удалось подписать.

Отметим, что «Гронинген» выручил от продажи Суареса в «Аякс» 8 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Гронинген Суарес Луис
Комментарии (19)
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Спартач_навсегда
1487351378
А Месси ,Роналду и. НЕЙМАРА НЕ ХОТЯТ?
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marslond
1487351497
Ну Динамо могло подписать Роналду. Таких историй море. Тем более не факт, что Суарес стал бы Суаресом (нынешним), если бы играл за Зенит
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Valera-Verim
1487353084
это хотел-с родни тому,что мы мясные хотели в том году МАРАДОННУ подписать. лишь бы написать(((
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Ollegator
1487353911
Слава богу, что не смогли) А то бы испортил себе карьеру нашим чемпионатом, где ничего делать не надо..
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ильиных
1487354634
Ну и?
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WhiteEgon
1487356810
И повторил бы судьбу Кавенаги
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procx
1487357226
хех
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hunta
1487358052
Не поверите, но в 1970-м Зенит хотел приобрести Пеле..., но гадкая социалистическая система не позволила этого сделать.., сам Пеле рвался в Зенит....
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VVM1964
1487358157
" Мой прадед говорил: "Я имею желание купить дом, но не имею возможности. Я имею возможность купить козу, но не имею желания". Так давайте же выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. " ( "кавказская пленница " )
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4agaaa
1487358823
Меня одного тошнит от подобного бреда???
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