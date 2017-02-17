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    «Зенит» хотел приобрести Суареса

    В 2007 году «Зенит» намеревался приобрести у «Гронингена» тогда еще малоизвестного, а ныне форварда «Барселоны» Луиса Суареса.

    Два года спустя сам уругваец в одном из интервью признался, что мог уехать в Россию, но выбрал «Аякс».

    Со слов Константина Сарсании, в те годы работавшего в структуре «Зенита, питерский клуб действительно интересовался Суаресом и Лисандро Лопесом, однако никого из этих футболистов так и не удалось подписать.

    Отметим, что «Гронинген» выручил от продажи Суареса в «Аякс» 8 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2017 20:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +93

      Borz1 18 февраля 2017, 12:31

      умными оказались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 18 февраля 2017, 05:25

      помню Зенит еще хотел Месси купить в 2008 году на замену Аршавину)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      fitt 18 февраля 2017, 02:41

      ха помните как примерно в те же года Сибирь чуть было не купил Левандовски

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 февраля 2017, 01:12

      кого только не хотел приобрести Зенит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > СОКОЛ САРАТОВ 18 февраля 2017, 01:41

      Игнашевича не хотел, точно.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 18 февраля 2017, 00:43

      К чему это?..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 17 февраля 2017, 22:13

      Меня одного тошнит от подобного бреда???

      6
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      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > 4agaaa 17 февраля 2017, 22:36

      Почему одного, всех ниже подписавшихся....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 17 февраля 2017, 22:00

      Не поверите, но в 1970-м Зенит хотел приобрести Пеле..., но гадкая социалистическая система не позволила этого сделать.., сам Пеле рвался в Зенит....

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +235

      Копытин > hunta 18 февраля 2017, 05:41

      Пеле хотел играть в Арарате)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      procx 17 февраля 2017, 21:47

      хех

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 17 февраля 2017, 21:40

      И повторил бы судьбу Кавенаги

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 17 февраля 2017, 21:03

      Ну и?

      2
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