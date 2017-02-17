«Зенит» хотел приобрести Суареса

В 2007 году «Зенит» намеревался приобрести у «Гронингена» тогда еще малоизвестного, а ныне форварда «Барселоны» Луиса Суареса.

Два года спустя сам уругваец в одном из интервью признался, что мог уехать в Россию, но выбрал «Аякс».

Со слов Константина Сарсании, в те годы работавшего в структуре «Зенита, питерский клуб действительно интересовался Суаресом и Лисандро Лопесом, однако никого из этих футболистов так и не удалось подписать.

Отметим, что «Гронинген» выручил от продажи Суареса в «Аякс» 8 миллионов евро.