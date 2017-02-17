Депутат Госдумы: «Никто не лишит Россию ЧМ-2018, только если будет война или землятрясение»

Депутат Госдумы РФ и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев раскритиковал фильм про российских фанатов, который вышел на BBC. По мнению Лебедева, данная картина была снята с целью очернить Россию и ЧМ-2018.

«Этот фильм – провокация с целью очернить нашу страну и будущий чемпионат мира. Все попытки отнять у России турнир не увенчались успехом. Сейчас уже никто не лишит нас этого права, только если будет война или землетрясение. Остается только начать очернять Россию: бить по болельщикам, безопасности и так далее. В фильме показана точка зрения автора, и она имеет место.

Возможны ли столкновения в 2018 году между российскими и английскими болельщиками? Безусловно, у части наших болельщиков есть желание устроить «теплый прием» англичанам, но я уверен, наши правоохранительные органы справятся с этой проблемой лучше, чем французские коллеги. К тому же фанаты понимают всю ответственность проводимого в нашей стране мероприятия», — сказал Лебедев.