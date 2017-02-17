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    Депутат Госдумы: «Никто не лишит Россию ЧМ-2018, только если будет война или землятрясение»

    Депутат Госдумы РФ и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев раскритиковал фильм про российских фанатов, который вышел на BBC. По мнению Лебедева, данная картина была снята с целью очернить Россию и ЧМ-2018.

    «Этот фильм – провокация с целью очернить нашу страну и будущий чемпионат мира. Все попытки отнять у России турнир не увенчались успехом. Сейчас уже никто не лишит нас этого права, только если будет война или землетрясение. Остается только начать очернять Россию: бить по болельщикам, безопасности и так далее. В фильме показана точка зрения автора, и она имеет место.

    Возможны ли столкновения в 2018 году между российскими и английскими болельщиками? Безусловно, у части наших болельщиков есть желание устроить «теплый прием» англичанам, но я уверен, наши правоохранительные органы справятся с этой проблемой лучше, чем французские коллеги. К тому же фанаты понимают всю ответственность проводимого в нашей стране мероприятия», — сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.02.2017 17:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 февраля 2017, 18:29

      Что-то война на Украине не лишает ее Евровидения. Ну перенесем пару матчей на Дальний Восток, вот проблема

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 февраля 2017, 18:24

      Ого, уже про войну заговорил.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 17 февраля 2017, 19:17

      Нагнетают.....(читайте Оруэлла 1984)

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 17 февраля 2017, 19:18

      Юра,как тебе наши вчера? Не стыдно и поболеть

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 17 февраля 2017, 19:18

      Деваться некуда, иначе все поймут, что король голый и царь не настоящий.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 17 февраля 2017, 19:24

      Класс, лучшая команда РФ. Я побоялся Спарты и поставил на ничью (1-1), но Ростов выглядел, как настоящая европейская команда. После этого смотрел Зенит-нет слов. Настоящая РФ, ничего не умеет, не шевелится, зато гонору.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 17 февраля 2017, 19:28

      Жаль не читал. Читал Войновича "Москва 2042", очень похоже на то что происходит сейчас. Гениалиссимус(КГБшник), при нем попы, кругом враги и все остальные прелести.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 17 февраля 2017, 20:27

      А Скотный двор читал?Я себе даже купил 2 этих романа в одной книге.Оруэлл как в воду глядел.Настольная книга

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 17 февраля 2017, 20:33

      К сожалению нет, нужно прочесть. Москва 2042, тоже не в бровь, а в глаз.

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 17 февраля 2017, 18:15

      Младший Жирик-Лебедев-кАзёл.

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