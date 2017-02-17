Песков: «Фильм BBC про российских фанатов достаточно низкого пошиба»

Вот Вы спорите,спорите,но мне кажется,что на их месте постубил бы так каждый,если бы я сидел на матче,и моих соотечествиников сыпали оскарблениями,кидались разными предметами,и тут произошла стычка,конечно,я бы пошел туда,помогать СВОИМ,т.к.но это не нормально,патриотизм есть и будет,это даже,как на машинальном уровне,это вообще все не нормально,а те кто заступаются,либо,сами не из России,либо очконавты)))))))))
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказал мнение о фильме про российских фанатов, который ранее вышел на телеканале BBC. Песков подчеркнул, что данный фильм является картиной низкого пошиба.
«К сожалению, мы в последнее время наблюдаем эрозию качества и объективности наших коллег из BBC, в связи с чем выражаем сожаление. Фильм, по всей видимости, тоже достаточно низкого пошиба.
Наверное, не британцам говорить о каких-то хулиганах среди болельщиков футбольных, учитывая известные истории хулиганства болельщиков из Великобритании на всем европейском континенте, кстати», – сказал Песков.
Напомним, что телеканал BBC показал фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира-2018 за беспорядки, произошедшие на Евро-2016 во Франции.