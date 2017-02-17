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    Песков: «Фильм BBC про российских фанатов достаточно низкого пошиба»

    Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказал мнение о фильме про российских фанатов, который ранее вышел на телеканале BBC. Песков подчеркнул, что данный фильм является картиной низкого пошиба.

    «К сожалению, мы в последнее время наблюдаем эрозию качества и объективности наших коллег из BBC, в связи с чем выражаем сожаление. Фильм, по всей видимости, тоже достаточно низкого пошиба.

    Наверное, не британцам говорить о каких-то хулиганах среди болельщиков футбольных, учитывая известные истории хулиганства болельщиков из Великобритании на всем европейском континенте, кстати», – сказал Песков.

    Напомним, что телеканал BBC показал фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира-2018 за беспорядки, произошедшие на Евро-2016 во Франции.

    Источник: ТАСС

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    17.02.2017 16:08
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    Комментарии95
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    • ...
      Рейтинг: +145

      Danjer 17 февраля 2017, 18:53

      Вот Вы спорите,спорите,но мне кажется,что на их месте постубил бы так каждый,если бы я сидел на матче,и моих соотечествиников сыпали оскарблениями,кидались разными предметами,и тут произошла стычка,конечно,я бы пошел туда,помогать СВОИМ,т.к.но это не нормально,патриотизм есть и будет,это даже,как на машинальном уровне,это вообще все не нормально,а те кто заступаются,либо,сами не из России,либо очконавты)))))))))

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Danjer 17 февраля 2017, 19:04

      Да всё это понятно. Естественно, в драке будешь за своих, даже если они не правы. Но когда люди едут или идут на футбол оскорблять и бить друг друга - это дурь. А власть уже несколько лет просто ни хрена не делает...

      2
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:17

      К нам в Иркутск без проблем приезжали на чемпионат мира по хоккею с мячом, разные болельщики!!! Они даже ни разу не пугались ехать в сибирь, на мороз ))) а про то что с ними что то может случиться они даже и задумываться не хотели!!! Все у нас нормально!!! Как ни крути а мы самые гостеприимные)))

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:33

      Где ты сам был кроме Иркутска?

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 18:35

      Ростов, Москва, Красноярск, Новосибирск, Назрань , Владикавказ, ещё перечислять?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:37

      Да. Желательно другие страны.

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 18:41

      Турция, Тайланд и Испания, ну и Хорватия иногда

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:46

      На каких матчах был в Испании?

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      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 18:51

      Один раз в жизни был за пределами страны на футбольном матче Севилья -вильяреал, трижды пытались попасть на Барселону и один раз на реал мадрид бывал на матче Спартак ЦСКА , причём сидел с болельщиками Спартака, на много лучше была атмосфера чем перед матчами с участием барсы!!! Вот там сцуко страшно!!!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:55

      Не понял. Где страшно?

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 19:00

      Перед матчами барсы

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 19:08

      Был там раз 15. И на выездных Барсы тоже. Севилья, Малага, Сан-Себастьян, Сарагоса, Валенсия. Удивлён твоим рассказом. Страшно не было. Полный восторг.

      1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 19:11

      Да ладно? Тебя на стадион на вертолете что ли привозили???? Там болельщики барсы пиз... т всех кто не свои!!! И не важно по какому поводу ты там оказался!!!! Нас все три раза местные вовремя уводили в спортбары и атрибутику давали...

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 19:19

      Нигде такого не видел! Клянусь! Болельщиков Барсы на выезды ездит не более 100 человек. Может мне повезло, но беспорядков я там не видел. Один раз ночью после матча (в Сарагосе) был какой-то лёгкий кипиш. Но все быстро кончилось.

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 19:22

      Про выезд не знаю и говорить не буду!!! А вот на домашних матчах там страшно!!! Болельщики (которые плохие) Спартака невинные дети по сравнению с болельщиками барсы

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 19:25

      На последок. Относительно Родины и власти. Прежде чем обвинять человека в непатриотичности - внимательно почитай что он пишет или послушай что говорит. Я привык судить о людях по делам, а не словам. А сейчас я вижу, что делает наша власть. Отвлекает людей от серьезных внутренних проблем своими нападками на всех и вся. Песковы, соловьевы, захаровы и другое г... могут обвинить в чем угодно, а вот обьяснить откуда у них Феррари и дома в Майами, почему Ротенбергам теперь принадлежит полстраны не могут...

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      Ответить
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 19:27

      А я и не говорю про твоё отношение к власти!!!! Я про отношение к Родине!!! Вот тут оно у тебя хромает.... и отношение к простым соотечественникам немного прихрамывает....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 19:32

      Конкретнее пожалуйста про Родину.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 19:37

      Что патриот? В стиле первого канала? Обойдёмся без доказательств??))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 19:38

      Пусть льют грязь!!! У нас в российской власти столько говна, что от простой грязи только чище будет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > sergeyshubin 17 февраля 2017, 19:39

      Дико извиняюсь что задержал))) у нас просто время позднее и ребёнка усыплял))) ещё найти скопировать?

      1
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 19:40

      Ты его читал перед копированием?))) Спасибо, что доказал, что ты либо слепой либо идиот. Пока, клоун!)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 19:42

      НИКОМУ И НИКОГДА не разрешено поливать грязью мою родину!!!! Мое правительство!!! Оно мое и только я могу высказывать недовольство !!!! Ни какая другая страна ни имеет на это право!!!!
      Ну так я воспитан...

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 19:48

      Ну вот и закончился патриотизм.....

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > sergeyshubin 17 февраля 2017, 19:51

      ТЫ ЧЕ ОТЧИТЫВАЕШЬСЯ ПЕРЕД ВСЯКИМ ЛИБЕРАСТИЧЕСКИМ ОТРЕБЬЕМ???? У НИХ ВСЕ КРУГОМ ВИНОВАТЫ, А САМИ И ПАЛЕЦ О ПАЛЕЦ НЕ УДАРЯТ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ. ВЛАСТЬ ГОВНО, А ОНИ ЛЕЖАТ В ПУПКЕ КОВЫРЯЮТ ИЛИ ЕЩЕ ГДЕ И ЖДУТ, ЧТО ИМ ВСЕ НА БЛЮДЕЧКЕ ПРИНЕСУТ. ЛИЖУТ ПЕНДОСАМ ЯЙЦА, ВОТ ПУСТЬ И СВАЛИВАЮТ ВСЕ ИЗ СТРАНЫ, ТАМ ТО ИХ ЖДУТ НЕБОСЬ С ПИРОЖКАМИ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > sergey_86-76 17 февраля 2017, 19:55

      Ну я просто с детства верю что люди могут быть хорошими))) 32 года уже и до сих пор охота в это верить ... но с каждым днём все сложнее))) вот и ещё один еждивенец родины показался!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sergey_86-76 17 февраля 2017, 20:25

      Молодой человек,вы ещё слишком молоды,что бы людей старше и намного образованнее вас называть отребьем

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > андрей андреев 17 февраля 2017, 20:29

      Вот человек правду сказал!!! Пусть горькую и не ту которую вы хотели бы , но правду!!!

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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 21:30

      Странно когда взрослый человек и патриот пишет с ошибками...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 21:32

      Жаль, что только ты можешь высказывать недовольство:)) А остальным россиянам можно?))

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 21:33

      Да. Скопируй пожалуйста. Только будь внимателен. :)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 21:35

      Ты называешь правдой то, во что пытаешься верить. Хорошая позиция... Для ограниченных людей. Извини.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergey_86-76 17 февраля 2017, 21:36

      Ты чё... :) Два сэра гея нашли друг друга :))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > sergeyshubin 17 февраля 2017, 21:49

      А вот наше правительство и законодатели считают иначе. Заседают в совете Европы, где их критикуют и они тоже. Записали в конституцию пункт о том, что международные законы ратифицированные Думой имеют приоритет над российскими законами. Сами заседают в ЕСПЧ и признают право этого суда рассматривать иски граждан против РОССИИ, и ПОДЧИНЯЮТСЯ решениям этого суда. Надо знать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > андрей андреев 18 февраля 2017, 01:51

      извиняюсь, но я никогда не оскорбляю людей с иной точкой зрения независимо от возраста. я на равных общаюсь с 15-летними подростками и с уважением отношусь к людям старшего поколения. но с врагами моей страны и теми, кто брезгливо относится к населению моей страны мне противно вести всякие диалоги. выше я написал почему (вкратце) и повторять написанное ранее, не буду.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 февраля 2017, 18:16

      Англичанам есть чем гордиться. За десять лет они полностью искоренили насилие на стадионах, создали базу на хулиганов и закрыли им выезд из страны.
      А я уже десять лет не могу с ребёнком сходить на стадион из-за тупых пьяных уродов, орущих матерные кричалки и взрывающих взрывпакеты.
      Наши же не могут ввести систему идентификации на стадионах уже десять лет и на ЧМ ее не будет. Англичанам респект.

      3
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      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 18:19

      А кто же тогда учинял беспорядки во Франции?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:28

      Почитал твои комментарии и мучает меня один вопрос!? Ты в России живешь? Если да то зачем? Много у нас плохого!! Не спорю!!! Но и хорошего не мало!!! Родина и власть это разные понятия!!! Я не совсем согласен с нашей властью но родину люблю!!! Ты как то не имеешь морального права быть моим (и не только моим) соотечественником... дай бог тебе денег чтоб ты смог уехать из страны навсегда!!!))) ну и здоровья и счастья тебе человечек)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:32

      Я никогда не мешаю власть и Родину. Читай внимательно. И не тебе решать на что я имею право, а на что нет. Может я неправду написал? Дай Бог тебе денег поездить по миру и посмотреть что к чему.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:33

      Российские болельщики прорвались на английский сектор. Разве не так?

      1
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      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 18:36

      А между матчами провокация и драка?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:38

      Ты был там или по телевизору рассказали?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 18:39

      Ну вот за границей англичан я много повидал... противные личности!!! Немцы норм, австралийцы так вообще клевые чуваки и тоже ,кстати, не любят англичан... французы тихие, северная Европа вся адекватна!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 18:40

      Два друга были в этой драке, при чем они вообще там по работе были и футбол не любят... просто увидели как наших гнобят и сколько наши терпели...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:41

      То есть если они для тебя противные их надо убивать (как в Марселе)???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 18:43

      Так вот и задай этот вопрос англичанам!!! Почему они напали на наших болельщиков и причём в большинстве!!!?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:51

      А ты знаешь что некоторые англичане получили на родине реальные сроки за беспорядки во Франции и стали невыездными и поднадзорными??? А что сделала наша власть? Только что орденами не наградила.

      1
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      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 18:56

      А ты это из телевизора узнал?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:59

      Нет. Друзья там работают и учатся. И тоже ходят на стадион (в том числе с фанатами).

      0
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      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 19:07

      попробуй в регионах сходи на матчи!!! Там все тихо и мирно!!! Я очень часто езжу в "соседний" Красноярск на матчи Енисея и все очень хорошо проходит, наша Байкал-энергия лидер по посещаемости (хоккей с мячом) и у нас всегда рады гостям!!! Раньше часто бывал на домашних матчах ЦСКА и тоже все было тихо мирно...
      может я везунчик?)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sergeyshubin 17 февраля 2017, 19:11

      "Ты как то не имеешь морального права быть моим (и не только моим) соотечественником... дай бог тебе денег чтоб ты смог уехать"
      -Думаю,если вам не нравятся такие соотечественники,как ваш оппонент, то может быть вам уехать? Да и забрать с собой несколько тысяч казнокрадов.Нам бы тут полегче было.Из-за таких как вы уже полРоссии уехало.И , между прочим, поднимают экономику других стран

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > андрей андреев 17 февраля 2017, 19:16

      Я казнокрадов бы сам лично расстреливал!!! ЧМ ни как нельзя пересекать с нашими политиками(они и так на нем наварились) и портить футбольный праздник болельщикам нельзя!!! Аппонент выразился негативно против ЧМ...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sergeyshubin 17 февраля 2017, 20:17

      Пример.Вы с детьми идёте в цирк.Заказали билеты.Приходите,а какой-то хмырь дал взятку администратору и забрал ваши билеты..Так вот,если доказать дачу взятки,то билеты вам должны вернуть.Правильно?Вот и англичане о том же.Но доказать не могут,вот и зляться. И вы бы злились.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > андрей андреев 17 февраля 2017, 20:26

      Ещё один патриот!? Кто нибудь видел факт дачи взятки? Или может есть неопровержимые доказательства??? Что за обвинения????

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:12

      Вот будет смешно если англичане отбор не пройдут))) так то все возможно)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:17

      Смешно будет если к тебе на ЧМ никто не приедет :))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 18:22

      А вот это не возможно!!! Немцы приедут потому что этому поколению надо защитить титул и ещё 4 года они ждать не будут!!! Южная Америка приедет, Африка без проблем приедет, Азия даже задумываться не станет, а многие страны Европы просто за немцами поедут!!! А если кто то сейчас и кричит про бойкот то это те кто отбор не пройдут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:35

      Да ты эксперт не хуже Бубнова:)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 18:45

      Ну а кто кроме Украины и англии может байкотировать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:47

      Те страны которые и так не пройдут не берём в расчёт

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > sergeyshubin 17 февраля 2017, 18:47

      Я бы сейчас побоялся предсказать, а ты нет. Целую теорию выстроил :))

      1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > la verdad 17 февраля 2017, 19:00

      А тут нечего бояться!!! Немцам (сборной ) срать на политику!! Им надо титул защитить!!! Это инфа 100 % сестра в гамбурге живет и уже 8 лет как гражданка Германии, там спорт(самый высший конечно) стараются не мешать с политикой!!! А за немцами много кто в Европе пойдёт!!!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 17 февраля 2017, 18:07

      Лучше бы про своих болел сняли фильм, англичане беспределели не меньше.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > forward33 17 февраля 2017, 19:13

      У них фильмов 100 о своих болелах

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      Рейтинг: +800

      forward33 > андрей андреев 17 февраля 2017, 19:55

      Художественных. Я говорю о Евро 16, когда англичане там беспределили, а потом получили от наших

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > forward33 17 февраля 2017, 20:21

      Что бы найти правду,кроме наших СМИ читайте иностранные.Не верьте слепо.У нас СМИ подконтрольные,а на Западе независимые(хотя,думаю,вы с этим поспорите)

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      Рейтинг: +800

      forward33 > андрей андреев 17 февраля 2017, 20:31

      Я где-то сказал что слепо верю нашим СМИ причём здесь это. По поводу СМИ, сам противоречишь наши подконтрольные, а там подконтрольными быть не могут??

      -3
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > андрей андреев 17 февраля 2017, 20:32

      Вот вы человек наивный)))) везде они подконтрольные))) нет свободной прессы!!! Она невозможна в нашем мире)))

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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sergeyshubin 17 февраля 2017, 20:57

      Естественно.Но на Западе она подконтрольна РАЗНЫМ кланам с РАЗНЫМИ целями.Поэтому и независимая.А мы "скованные одной цепью " и далее по тексту

      -1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > андрей андреев 17 февраля 2017, 21:10

      Сам то понял что написал?)))
      Бухать завязывай!!! У нас в Иркутске много народу полегло от боярышника... не повторяй их ошибку!!!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > forward33 17 февраля 2017, 21:56

      Там они тоже подконтрольные, факт, но подконтрольные разным людям, разным партиям, у нас государству или друзьям президента, что одно и то же.

      -1
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      Рейтинг: +800

      forward33 > kykyi 17 февраля 2017, 22:04

      Логика, конечно пипец)) Когда Трампа поливали линия была одна, а кому она подконтрольная я думаю ты не знаешь, чтобы здесь рассуждать.

      -2
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      Рейтинг: +800

      forward33 > андрей андреев 17 февраля 2017, 22:07

      Эти Разные могут кормится с одной тарелки)) Да мысли конечно... Да у нас всё плохо, так также, но у нас хуже. Вам фантастику писать надо)))

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      kykyi > forward33 17 февраля 2017, 22:08

      У тебя логики вообще не заметил и хватит минуситься, я то же умею, лучше обсудить.

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      forward33 > kykyi 17 февраля 2017, 22:11

      Минусовать первым ты начал, если не помнишь. Кто кому подконтролен разным не разным людям. Воют они практически все по команде, поэтому сомнительна их независимость.

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      kykyi > forward33 17 февраля 2017, 22:20

      Ну да, уотергейт помнишь или молодой был? Импичмент Никсона после расследования журналистов. У нас это возможно, в принципе? Флина на медни выперли из советников, по той же причине.

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      forward33 > kykyi 17 февраля 2017, 22:28

      У нас тут пару губернаторов поменялись, некоторых чиновников задержали за коррупцию. В США я не слышал о задержании коррупционеров или их там нет? Всё это не о том, думаешь ушёл Никсон или Флин все демократия и независимые СМИ. Слишком наивно не кажется.

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      kykyi > forward33 17 февраля 2017, 22:39

      Последовательность не путай. У нас менты вначале хапают, а потом по ТВ показывают, там как то наоборот все вышло. И арест губеров это не борьба с коррупцией, а борьба с коррупционерами. С коррупцией борются.как раз при помощи независимых сми, пример северная Европа. Там чиновников сажают не тогда когда они лярд сперли ине поделились, а когда они на служебных авто по личным делам 1 раз съездили, и газеты об этом написали.

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      forward33 > kykyi 17 февраля 2017, 22:46

      Сомневаюсь в том, что СМИ на это как влияют. Убрать могут по любой причине вбрасывают в прессу эту версию и ты веришь. Понимаешь так можно обо всём писать правду всё равно мы не узнаем. А пенять на их независимые СМИ и т.п., а в друг это заказ или полит борьба мы не знаем. Вон Месси насколько надул Испанию всё освещалось в СМИ, но он заплатил обычный штраф, хотя суммы там просто бешенные.

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      kykyi > forward33 17 февраля 2017, 22:53

      Их потом еще и судят(фукционеры ФИФА) и сроки не как у Васильевой. А суду там никто кроме закона не указ(последний указ Трампа, к примеру) Не наши ручные "ваша честь".

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      forward33 > kykyi 17 февраля 2017, 22:58

      Только судья, который принял решение был демократом, да и явно негативно настроен на Трампа. Всё намного сложнее. Конечно, у нас куча проблем, но говорить что только там правда, что только там независимые СМИ и т.д. это полный абсурд и явное не желание замечать их проблемы, которых тоже не мало.

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      kykyi > forward33 17 февраля 2017, 23:06

      Судья там, как и у нас беспартийный. И чихал я на их проблемы меня своя страна больше беспокоит. К стати и им тоже, они свои проблемы решают и за своими выборами следят. Это у нас всей стране за про американские выборы рассказывали, что бы о своих проблемах поменьше вспоминали.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > kykyi 18 февраля 2017, 00:10

      Меня тоже больше волнуют наши проблемы, но вы же начинает рассказ про независимые СМИ, которых в принципе практически не существует. А рассуждать о проблемах страны на футбольном сайте я думаю незачем.

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      kykyi > forward33 18 февраля 2017, 00:15

      Заметка, которую здесь опубликовали с политическим "душком" и о проблемах страны. Не я ее на сайте повесил.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > kykyi 18 февраля 2017, 00:18

      В том то и дело, что политику везде сейчас суют, хотя спорт типа вне политике)))

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      kykyi > forward33 18 февраля 2017, 00:24

      Да нет, спорт это замена войны, такое же противостояние 2 сторон. Слава богу без крови. Ты посмотри, как пыжаться президенты когда их страна побеждает. В СССР это было доказательством преимущества социалистического строя. Так что без политики никуда.

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 17 февраля 2017, 18:03

      "Вот тупицы тупорылые!!! покрасоваться захотели, дауны! а англикосы поимели их - легко! и еще и показали на весь свет, как поимели! да еще и ржали при этом. а наши дебилоиды радовались - своими куриными мозгами, думая, что как они невероятное смотрятся перед "веселыми" англикосами.

      Как всегда, эти т.н. "фанаты" вазелин салфеточкой ототрут, а Россия опять виновата." А сколько этим "умником" за это заплатили?

      -2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 17 февраля 2017, 17:22

      Даже слово "Хулиган" их))) Если серьёзно сколько можно во всём обвинять Россию. Наверно, россияне заставили издеваться англичан над арабами перед своим приездом в Марсель?

      0
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      Рейтинг: +4843

      neveldomha 17 февраля 2017, 16:49

      Пора уже ущипнуть за зад наших славных олигархфренов, проживающих в "Ландане ин зэ кэпитал британ" и тупо дать задание на проведение разъяснительной работы в среде бибисишных прости господи ты уток.

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 17 февраля 2017, 16:46

      "Фильм, по всей видимости, тоже достаточно низкого пошиба."

      Т.е. выводы публичные делает на основе предположений, даже не видя картины - БРАВО!

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      Рейтинг: +277

      ц 17 февраля 2017, 16:39

      Да если смотреть объективно, то вбухивать такие деньги... когда нет средств на образование, медицину, культуру, пенсию...всё равно большинство будет смотреть футбол по ящику.

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