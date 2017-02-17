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  • Песков: «Фильм BBC про российских фанатов достаточно низкого пошиба»

Песков: «Фильм BBC про российских фанатов достаточно низкого пошиба»

17 февраля 2017, 16:08
95

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказал мнение о фильме про российских фанатов, который ранее вышел на телеканале BBC. Песков подчеркнул, что данный фильм является картиной низкого пошиба.

«К сожалению, мы в последнее время наблюдаем эрозию качества и объективности наших коллег из BBC, в связи с чем выражаем сожаление. Фильм, по всей видимости, тоже достаточно низкого пошиба.

Наверное, не британцам говорить о каких-то хулиганах среди болельщиков футбольных, учитывая известные истории хулиганства болельщиков из Великобритании на всем европейском континенте, кстати», – сказал Песков.

Напомним, что телеканал BBC показал фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира-2018 за беспорядки, произошедшие на Евро-2016 во Франции.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (95)
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Gullit 76
1487337347
Да тут всё понятно - заказной фильм для дискредитации России с целью отбора ЧМ.Непонятно почему мы опять беззащитны и ничего в ответ не снимаем?Что неизменно в России(как минимум лет триста)так это то что мы всегда проигрываем информационную войну.
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kykyi
1487338719
Уже четвертый на сайте пересказывает фильм. Вы нам покажите его по ТВ, тогда мы составим свое мнение о нем и по обсуждаем. А так не вижу смысла обсуждать не фильм, а его пересказ Песковым, Симоняном, Кавазашвили и тд. Покажите, или слабо?
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ц
1487338789
Да если смотреть объективно, то вбухивать такие деньги... когда нет средств на образование, медицину, культуру, пенсию...всё равно большинство будет смотреть футбол по ящику.
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Аид666
1487339206
"Фильм, по всей видимости, тоже достаточно низкого пошиба." Т.е. выводы публичные делает на основе предположений, даже не видя картины - БРАВО!
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neveldomha
1487339356
Пора уже ущипнуть за зад наших славных олигархфренов, проживающих в "Ландане ин зэ кэпитал британ" и тупо дать задание на проведение разъяснительной работы в среде бибисишных прости господи ты уток.
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marslond
1487341371
Даже слово "Хулиган" их))) Если серьёзно сколько можно во всём обвинять Россию. Наверно, россияне заставили издеваться англичан над арабами перед своим приездом в Марсель?
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prtcs
1487343783
"Вот тупицы тупорылые!!! покрасоваться захотели, дауны! а англикосы поимели их - легко! и еще и показали на весь свет, как поимели! да еще и ржали при этом. а наши дебилоиды радовались - своими куриными мозгами, думая, что как они невероятное смотрятся перед "веселыми" англикосами.
Как всегда, эти т.н. "фанаты" вазелин салфеточкой ототрут, а Россия опять виновата." А сколько этим "умником" за это заплатили?
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la verdad
1487344599
Англичанам есть чем гордиться. За десять лет они полностью искоренили насилие на стадионах, создали базу на хулиганов и закрыли им выезд из страны. А я уже десять лет не могу с ребёнком сходить на стадион из-за тупых пьяных уродов, орущих матерные кричалки и взрывающих взрывпакеты. Наши же не могут ввести систему идентификации на стадионах уже десять лет и на ЧМ ее не будет. Англичанам респект.
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sergeyshubin
1487344668
К нам в Иркутск без проблем приезжали на чемпионат мира по хоккею с мячом, разные болельщики!!! Они даже ни разу не пугались ехать в сибирь, на мороз ))) а про то что с ними что то может случиться они даже и задумываться не хотели!!! Все у нас нормально!!! Как ни крути а мы самые гостеприимные)))
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Danjer
1487346801
Вот Вы спорите,спорите,но мне кажется,что на их месте постубил бы так каждый,если бы я сидел на матче,и моих соотечествиников сыпали оскарблениями,кидались разными предметами,и тут произошла стычка,конечно,я бы пошел туда,помогать СВОИМ,т.к.но это не нормально,патриотизм есть и будет,это даже,как на машинальном уровне,это вообще все не нормально,а те кто заступаются,либо,сами не из России,либо очконавты)))))))))
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