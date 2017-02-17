Песков: «Фильм BBC про российских фанатов достаточно низкого пошиба»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказал мнение о фильме про российских фанатов, который ранее вышел на телеканале BBC. Песков подчеркнул, что данный фильм является картиной низкого пошиба.

«К сожалению, мы в последнее время наблюдаем эрозию качества и объективности наших коллег из BBC, в связи с чем выражаем сожаление. Фильм, по всей видимости, тоже достаточно низкого пошиба.

Наверное, не британцам говорить о каких-то хулиганах среди болельщиков футбольных, учитывая известные истории хулиганства болельщиков из Великобритании на всем европейском континенте, кстати», – сказал Песков.

Напомним, что телеканал BBC показал фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира-2018 за беспорядки, произошедшие на Евро-2016 во Франции.