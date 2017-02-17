Ордец: «Шахтер» справился с прессингом «Сельты»

Защитник «Шахтера» Иван Ордец рассказал за счет чего его команде удалось одержать выездную победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой».

«Думаю, для первой встречи после зимнего перерыва мы неплохо себя проявили, тем более на выезде, да и поле было тяжелым. Мы знали, что «Сельта» постарается действовать агрессивно, будет прессинговать, что она очень опасна при «стандартах». Но мы справились и заслуженно выиграли», – признал Ордец.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Сельта» – «Шахтер» закончился со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 23 февраля.