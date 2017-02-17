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    Ордец: «Шахтер» справился с прессингом «Сельты»

    Защитник «Шахтера» Иван Ордец рассказал за счет чего его команде удалось одержать выездную победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой».

    «Думаю, для первой встречи после зимнего перерыва мы неплохо себя проявили, тем более на выезде, да и поле было тяжелым. Мы знали, что «Сельта» постарается действовать агрессивно, будет прессинговать, что она очень опасна при «стандартах». Но мы справились и заслуженно выиграли», – признал Ордец.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Сельта» – «Шахтер» закончился со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 23 февраля.

    Источник: УЕФА

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    17.02.2017 09:53
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 18 февраля 2017, 08:42

      красавы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 17 февраля 2017, 11:10

      C победой!

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      Ответить
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