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    Фонсека: «В противостоянии с «Сельтой» еще ничего не решено»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека после победы в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:0) признал, что в данном противостоянии еще ничего не решено.

    «Сегодня был очень сложный матч против отличной команды. К счастью, у нас получалось обороняться и качественно выходить в контратаки. Думаю, если бы мы забили второй гол, игра стала бы более открытой.

    Тем не менее еще ничего не решено. Все покажет второй поединок.

    Да, во втором тайме «Сельта» заиграла прямолинейнее, что заставило нас отойти глубже, но компенсировать потерю ритма ребятам помогла командная сплоченность», – сказал Фонсека после матча.

    Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» состоится 23 февраля в 23:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    17.02.2017 09:17
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