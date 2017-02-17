Данни пообещал показать свои лучшие качества в ответном матче

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни после проигранного матча 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехту» (0:2) заявил, что команда постарается исправить положение дел в ответной встрече на «Петровском» при поддержке своих трибун. Напомним, что матч пройдет 23 февраля.

– Когда мы пропустили через пять минут после начала матча, то пришлось тяжело. Все понимают, что сегодня произошло. Впереди – неделя, мы будем играть с домашней поддержкой и покажем свои лучшие качества. Создали много голевых моментов, но, к сожалению, не сумели их реализовать.

– Смог ли Эрнани заменить Витселя?

– Их нельзя сравнивать друг с другом. Эрнани – очень хороший футболист с большим набором сильных качеств. Уверен, он поможет нашей команде выиграть чемпионат и завоевать множество трофеев.

– Как вам качество газона?

– Поле было одним и тем же для обеих команд.