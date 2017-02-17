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    Данни пообещал показать свои лучшие качества в ответном матче

    Полузащитник «Зенита» Мигель Данни после проигранного матча 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехту» (0:2) заявил, что команда постарается исправить положение дел в ответной встрече на «Петровском» при поддержке своих трибун. Напомним, что матч пройдет 23 февраля.

    – Когда мы пропустили через пять минут после начала матча, то пришлось тяжело. Все понимают, что сегодня произошло. Впереди – неделя, мы будем играть с домашней поддержкой и покажем свои лучшие качества. Создали много голевых моментов, но, к сожалению, не сумели их реализовать.

    – Смог ли Эрнани заменить Витселя?

    – Их нельзя сравнивать друг с другом. Эрнани – очень хороший футболист с большим набором сильных качеств. Уверен, он поможет нашей команде выиграть чемпионат и завоевать множество трофеев.

    – Как вам качество газона?

    – Поле было одним и тем же для обеих команд.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.02.2017 07:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2

      Закат 17 февраля 2017, 21:44

      ничего не покажет

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 февраля 2017, 11:10

      Забавно будет, если бомжы сольют ЛЕ, и Португалия обойдет нас в рейтинге, то в сед сезоне бомжы начнут ЛЧ со стыков, и сольют там кому нибудь вылетев в ЛЕ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 февраля 2017, 11:04

      Данни молодец! После такой травмы опять играет.

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 17 февраля 2017, 10:35

      Парни у вас нет выхода,надо обыгрывать Андерлехт.Не оставляйте нас без большого футбола.

      -1
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 17 февраля 2017, 09:47

      Будем надеяться и верить что Зенит натянет Андерлехт...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 февраля 2017, 09:17

      Печально, но, кажись, Зенит от ЛЕ решил отмазаться...(((

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 февраля 2017, 08:59

      Зениту 23-го февраля достаточно 3:0 выиграть.

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 17 февраля 2017, 08:57

      В интервью игроков и тренера Зенита в последнее время сквозит,что нужно выиграть чемпионат,а вот про еврокубки никто особенно не говорит...

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 17 февраля 2017, 07:10

      Ну он то хорошо отыграл по сравнению с остальными. И это не смотря на то что почти год без футбола. А про Ернани дипломатично ответил

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