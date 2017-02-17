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  • Данни пообещал показать свои лучшие качества в ответном матче

Данни пообещал показать свои лучшие качества в ответном матче

17 февраля 2017, 07:04
9

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни после проигранного матча 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехту» (0:2) заявил, что команда постарается исправить положение дел в ответной встрече на «Петровском» при поддержке своих трибун. Напомним, что матч пройдет 23 февраля.

– Когда мы пропустили через пять минут после начала матча, то пришлось тяжело. Все понимают, что сегодня произошло. Впереди – неделя, мы будем играть с домашней поддержкой и покажем свои лучшие качества. Создали много голевых моментов, но, к сожалению, не сумели их реализовать.

– Смог ли Эрнани заменить Витселя?

– Их нельзя сравнивать друг с другом. Эрнани – очень хороший футболист с большим набором сильных качеств. Уверен, он поможет нашей команде выиграть чемпионат и завоевать множество трофеев.

– Как вам качество газона?

– Поле было одним и тем же для обеих команд.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Андерлехт Данни Эрнани
Комментарии (9)
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Dimonadze
1487304608
Ну он то хорошо отыграл по сравнению с остальными. И это не смотря на то что почти год без футбола. А про Ернани дипломатично ответил
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Pro100Kid
1487311026
В интервью игроков и тренера Зенита в последнее время сквозит,что нужно выиграть чемпионат,а вот про еврокубки никто особенно не говорит...
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vladimir-7
1487311160
Зениту 23-го февраля достаточно 3:0 выиграть.
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VIPded
1487312259
Печально, но, кажись, Зенит от ЛЕ решил отмазаться...(((
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vinnik1209
1487314046
Будем надеяться и верить что Зенит натянет Андерлехт...
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Зэб
1487316941
Парни у вас нет выхода,надо обыгрывать Андерлехт.Не оставляйте нас без большого футбола.
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yorgenbarenz
1487318648
Данни молодец! После такой травмы опять играет.
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ufos73
1487319054
Забавно будет, если бомжы сольют ЛЕ, и Португалия обойдет нас в рейтинге, то в сед сезоне бомжы начнут ЛЧ со стыков, и сольют там кому нибудь вылетев в ЛЕ))
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Закат
1487357083
ничего не покажет
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