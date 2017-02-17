Матч против «Сент-Этьена» стал для Рэшфорда 50-м за «Манчестер Юнайтед»

Встреча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) стала для нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда 50-й в футболке английского клуба. На 70-й минуте матча форвард заменил Хуана Мату.

Англичанин дебютировал за взрослую команду в феврале 2016-го года на аналогичной стадии Лиги Европы. В своем первом матче Рэшфорд оформил дубль в ворота «Мидтьюлланда» (5:1).

В текущем сезоне английской Премьер-лиги нападающий забил три гола 20-ти играх.

Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 10 миллионов евро.