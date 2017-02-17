Джеко: «Матч против «Вильярреала» был одним из лучших в моей карьере»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился впечатлениями после хет-трика в ворота «Вильярреала» в матче 1/16 финала Лиги Европы (4:0).

«Эта ночь была одной из лучших в моей карьере. Заберу этот мяч для моей дочери Уны. Посвящаю хет-трик ей. Сегодня мы были великолепны. Не позволили сопернику ничего создать у наших ворот, сумев забить четыре гола такой сильной команде, как «Вильярреал».

Не удивлен своим успехом. Я всегда играл на таком уровне. Прошедший год получился немного другим, но я всегда хотел прогрессировать», — сказал босниец.

Ответная встреча состоится 23-го февраля в Риме.