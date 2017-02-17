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    Джеко: «Матч против «Вильярреала» был одним из лучших в моей карьере»

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился впечатлениями после хет-трика в ворота «Вильярреала» в матче 1/16 финала Лиги Европы (4:0).

    «Эта ночь была одной из лучших в моей карьере. Заберу этот мяч для моей дочери Уны. Посвящаю хет-трик ей. Сегодня мы были великолепны. Не позволили сопернику ничего создать у наших ворот, сумев забить четыре гола такой сильной команде, как «Вильярреал».

    Не удивлен своим успехом. Я всегда играл на таком уровне. Прошедший год получился немного другим, но я всегда хотел прогрессировать», — сказал босниец.

    Ответная встреча состоится 23-го февраля в Риме.

    Источник: Football Italia

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    17.02.2017 01:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 17 февраля 2017, 15:40

      до финала думаю дойдете

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