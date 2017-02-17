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Пожар: «Мы увидели, какой «Ростов» сильный клуб»

17 февраля 2017, 00:38
2

Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар подвел итоги матча плей-офф Лиги Европы против «Ростова» (0:4). Специалист высказал разочарование от игры своих подопечных, а также заявил, что ростовчане – очень сильный клуб.

– Каково это возвращаться с 0:4 домой?

– У нас большое разочарование, хотя приехали сюда с оптимизмом, – сказал Пожар. – Подготовка была хорошей, но все пошло не так, не попали в эту игру. Но долго думать об этом нельзя, в воскресенье матч чемпионата Чехии.

– Почему не сделали замены раньше? В частности, почему не выпустили Лафату?

– Искали разные варианты в перерыве. Установка в перерыве была не пропускать и постараться забить на контратаке. Юлиш наш определяющий игрок, потому именно он оставался на поле.

– Как вам игра пары стопперов, и не лучше ли было выпустить Холека?

– Индивидуально не буду сейчас никого оценивать. Михал Кадлец играл сначала потому, что хорошо проявил себя в подготовке, это стоппер с очень хорошей скоростью.

– Что бы вы изменили в подготовке, если б могли вернуться назад?

– Мы ответственно готовились к матчу, и нет смысла возвращаться назад. К следующей игре будем искать те варианты, которые помогут показать иную игру.

– Удивил ли чем-то «Ростов»?

– Ничем, ожидали и такой состав, и такую игру. У нас были решения по противодействию «Ростову», но, к сожалению это не вышло.

– Вы год назад удачно сыграли с «Краснодаром», а этой зимой – с «Зенитом». Не сыграло ли это злую шутку с вашими футболистами, и не решили ли они что с российскими командами будет легко?

– Совсем нет. Мы видели, какой сильный клуб «Ростов» – ничем не хуже ни «Краснодара», ни «Зенита».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спарта Ростов
Комментарии (2)
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Nickey76
1487284591
это все потому,что "Ростов" - это вам не похороны это Пожар
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арейская
1487296419
То то-же, лёгкой прогулки не получилось, браво ростовчане, знай наших...
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