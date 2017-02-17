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    Пожар: «Мы увидели, какой «Ростов» сильный клуб»

    Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар подвел итоги матча плей-офф Лиги Европы против «Ростова» (0:4). Специалист высказал разочарование от игры своих подопечных, а также заявил, что ростовчане – очень сильный клуб.

    – Каково это возвращаться с 0:4 домой?

    – У нас большое разочарование, хотя приехали сюда с оптимизмом, – сказал Пожар. – Подготовка была хорошей, но все пошло не так, не попали в эту игру. Но долго думать об этом нельзя, в воскресенье матч чемпионата Чехии.

    – Почему не сделали замены раньше? В частности, почему не выпустили Лафату?

    – Искали разные варианты в перерыве. Установка в перерыве была не пропускать и постараться забить на контратаке. Юлиш наш определяющий игрок, потому именно он оставался на поле.

    – Как вам игра пары стопперов, и не лучше ли было выпустить Холека?

    – Индивидуально не буду сейчас никого оценивать. Михал Кадлец играл сначала потому, что хорошо проявил себя в подготовке, это стоппер с очень хорошей скоростью.

    – Что бы вы изменили в подготовке, если б могли вернуться назад?

    – Мы ответственно готовились к матчу, и нет смысла возвращаться назад. К следующей игре будем искать те варианты, которые помогут показать иную игру.

    – Удивил ли чем-то «Ростов»?

    – Ничем, ожидали и такой состав, и такую игру. У нас были решения по противодействию «Ростову», но, к сожалению это не вышло.

    – Вы год назад удачно сыграли с «Краснодаром», а этой зимой – с «Зенитом». Не сыграло ли это злую шутку с вашими футболистами, и не решили ли они что с российскими командами будет легко?

    – Совсем нет. Мы видели, какой сильный клуб «Ростов» – ничем не хуже ни «Краснодара», ни «Зенита».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2017 00:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 февраля 2017, 04:53

      То то-же, лёгкой прогулки не получилось, браво ростовчане, знай наших...

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      Рейтинг: +59

      Nickey76 17 февраля 2017, 01:36

      это все потому,что "Ростов" - это вам не похороны
      это Пожар

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