Александр Глеб рассказал, почему отказался ехать в Китай

Новобранец «Крыльев Советов» Александр Глеб признался, что у него был вариант продолжить карьеру в Китае.

«У меня была возможность уехать в Китай. Правда, не в это трансферное окно. Знаете, я устал от путешествий, не хочу никуда далеко улетать. У меня семья, ребенок, хочу побыть на родине. Вот, приехал к братьям-славянам, к друзьям. Хочу еще поиграть и насладиться футболом», – заключил белорусский хавбек.

Напомним, что контракт Глеба с самарским клубом рассчитан до конца сезона.