Дик Адвокат заинтересован в приобретении Касорлы

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла входит в трансферные планы «Фенербахче». Заинтересованность в его услугах лично обозначил главный тренер команды Дик Адвокат. Сам футболист сейчас продолжает восстанавливаться после травмы.

Напомним, что 32-летний футболист получил травму ахилла в матче группового этапа Лиги чемпионов с болгарским «Лудогорцем» (6:0) 19 октября прошлого года. С тех пор он не появлялся на поле. В текущем сезоне Касорла провел в составе «Арсенала» 11 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевых паса.

Стоит отметить, что действующий контракт между сторонами рассчитан до конца текущего сезона.