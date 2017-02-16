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    Дик Адвокат заинтересован в приобретении Касорлы

    Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла входит в трансферные планы «Фенербахче». Заинтересованность в его услугах лично обозначил главный тренер команды Дик Адвокат. Сам футболист сейчас продолжает восстанавливаться после травмы.

    Напомним, что 32-летний футболист получил травму ахилла в матче группового этапа Лиги чемпионов с болгарским «Лудогорцем» (6:0) 19 октября прошлого года. С тех пор он не появлялся на поле. В текущем сезоне Касорла провел в составе «Арсенала» 11 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевых паса.

    Стоит отметить, что действующий контракт между сторонами рассчитан до конца текущего сезона.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.02.2017 11:31
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