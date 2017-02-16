«Спарта» в гостях сразится с «Ростовом» в 1/16 финала Лиги Европы

Матчем «Ростова» со «Спартой» продолжится футбольный вечер для поклонников из России. Эта игра также станет первой для российской команды в весенней части сезона. После вылета из Лиги чемпионов команда из Ростова-на-Дону постарается проявить себя в Лиге Европы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» – «Спарта». Начало в 21:00, не пропустите!