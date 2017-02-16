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    «Спарта» в гостях сразится с «Ростовом» в 1/16 финала Лиги Европы

    Матчем «Ростова» со «Спартой» продолжится футбольный вечер для поклонников из России. Эта игра также станет первой для российской команды в весенней части сезона. После вылета из Лиги чемпионов команда из Ростова-на-Дону постарается проявить себя в Лиге Европы.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» – «Спарта». Начало в 21:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 09:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 16 февраля 2017, 20:02

      Ростов вперед

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 февраля 2017, 17:18

      Очередной экзамен Ростова на прочность.......надеемся на победу!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 16 февраля 2017, 17:16

      С Богом Ростов!!!! У меня сегодня дочка родилась!!!! Значит и Ростову повезет!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +939

      Riot Zero > ALeX-161-rus 16 февраля 2017, 18:43

      Мои поздравления!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 15:46

      Азмун забьет В контратаке.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol > paracetamol 16 февраля 2017, 22:47

      Во, как я здорово угадал!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2017, 14:05

      Россия болеет за Ростов.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 февраля 2017, 13:18

      Надеюсь на интересную и результативную игру Ростова. Удачи!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 16 февраля 2017, 12:56

      Не подведи Ростовушка!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 16 февраля 2017, 12:50

      удачи казаки!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 16 февраля 2017, 12:40

      Удачи Ростову! Надеюсь будет интересный футбол в исполнении обеих команд, но победить должен Ростов.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 февраля 2017, 11:58

      Поставлю на ничью чтоль)

      -1
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