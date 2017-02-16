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  • «Краснодар» примет «Фенербахче» в первом матче весенней части сезона

«Краснодар» примет «Фенербахче» в первом матче весенней части сезона

16 февраля 2017, 17:51
40

В четверг, 16 февраля, российские клубы открывают вторую часть своего сезона. Первым это сделает «Краснодар» матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Со стороны краснодарского клуба были дозаявлены в турнир три футболиста. Это два новичка: эквадорский защитник Кристиан Рамирес и партнер Гранквиста по сборной Швеции плеймейкер Виктор Клаэссон, а также нападающий Вандерсон, который восстановился после тяжелой травмы стопы. Все они оставили позитивное впечатление на сборах и готовы появиться на газоне уже в первом поединке с «Фенербахче».

Стамбульский клуб, в отличие от российского, давно возобновил сезон. Зимний перерыв в турецком футболе ограничен двумя неделями, и с 15 января подопечные Дика Адвоката имеют стабильную игровую практику. В последнем матче, 11 февраля, команда в гостях не удержала победу над «Бурсаспором» – 1:1. По итогам 20 туров суперлиги «Фенербахче» располагается на четвертой позиции, отставая от лидирующего «Бешикташа» на восемь очков.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Фенербахче». Начало в 19:00, не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Краснодар Фенербахче Вандерсон Рамирес Кристиан Классон Виктор Адвокат Дик
Комментарии (40)
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lebron777
1487224552
Бешикташ то хоть в курс поставьте
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mdu86
1487224771
Бешикташ??! Где же вы берёте таких бездарей...
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Dgad
1487225972
Автор статьи наверное в Турции кроме Бешикташа больше команд и не знает
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den161
1487228487
Бешикташ????? епрст... ну ребяяяята.... ктож статьи то пишет... если команды путают, то что говорить о каком та анализе футбола или подобных более сложных вещах...
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Михайловский Технарь
1487229686
Краснодару вполне по силам пройти Фенер. Верим в победу.Вперед Краснодар
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Gullit 76
1487229692
Пора Краснодару вырасти из подающих надежды в представляющую постоянную силу команду!Надо побеждать!Смолов - забей парочку!
Ответить
alp
1487230069
Пожелаем удачи бычарам. чтоб порвали турок нахер как парижане каталонцев!!!
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lebron777
1487230605
попахивает техническим поражением бешикташу
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VGreen
1487232035
Школьник перед школой быстренько статью написал и побежал на уроки:) до сих пор не исправили. неужто больше никто из админов сайта не видит?!
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Михайловский Технарь
1487257184
Вперед Краснодар
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