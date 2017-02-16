«Краснодар» примет «Фенербахче» в первом матче весенней части сезона

В четверг, 16 февраля, российские клубы открывают вторую часть своего сезона. Первым это сделает «Краснодар» матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Со стороны краснодарского клуба были дозаявлены в турнир три футболиста. Это два новичка: эквадорский защитник Кристиан Рамирес и партнер Гранквиста по сборной Швеции плеймейкер Виктор Клаэссон, а также нападающий Вандерсон, который восстановился после тяжелой травмы стопы. Все они оставили позитивное впечатление на сборах и готовы появиться на газоне уже в первом поединке с «Фенербахче».

Стамбульский клуб, в отличие от российского, давно возобновил сезон. Зимний перерыв в турецком футболе ограничен двумя неделями, и с 15 января подопечные Дика Адвоката имеют стабильную игровую практику. В последнем матче, 11 февраля, команда в гостях не удержала победу над «Бурсаспором» – 1:1. По итогам 20 туров суперлиги «Фенербахче» располагается на четвертой позиции, отставая от лидирующего «Бешикташа» на восемь очков.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Фенербахче». Начало в 19:00, не пропустите!