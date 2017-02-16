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    «Краснодар» примет «Фенербахче» в первом матче весенней части сезона

    В четверг, 16 февраля, российские клубы открывают вторую часть своего сезона. Первым это сделает «Краснодар» матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Со стороны краснодарского клуба были дозаявлены в турнир три футболиста. Это два новичка: эквадорский защитник Кристиан Рамирес и партнер Гранквиста по сборной Швеции плеймейкер Виктор Клаэссон, а также нападающий Вандерсон, который восстановился после тяжелой травмы стопы. Все они оставили позитивное впечатление на сборах и готовы появиться на газоне уже в первом поединке с «Фенербахче».

    Стамбульский клуб, в отличие от российского, давно возобновил сезон. Зимний перерыв в турецком футболе ограничен двумя неделями, и с 15 января подопечные Дика Адвоката имеют стабильную игровую практику. В последнем матче, 11 февраля, команда в гостях не удержала победу над «Бурсаспором» – 1:1. По итогам 20 туров суперлиги «Фенербахче» располагается на четвертой позиции, отставая от лидирующего «Бешикташа» на восемь очков.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Фенербахче». Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 17:51
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 16 февраля 2017, 20:44

      Не плохих игроков прикупил Краснодар.И Рамирос и Клаэссон!

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 16 февраля 2017, 19:05

      Удачи сегодня нашим: Краснодару, Зениту, Ростову, Спартаку! Ой... Ну, Спартак тоже играет, с Олесунном норвежским.

      0
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 16 февраля 2017, 18:23

      Давай давай выигравай

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 16 февраля 2017, 18:12

      Всегда тяжело вот так и сразу в бой с командой у которой сезон в разгаре.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      pntrz 16 февраля 2017, 18:10

      удачи Краснодару

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 16 февраля 2017, 18:08

      Уже сам стал подумывать,может я что-то не так понял,может правда Бешикташ?))))

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 16 февраля 2017, 18:05

      ну все,хоть заголовок сменили..а то какой Бешикташ..,где Фенербахче...

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 16 февраля 2017, 18:01

      Нужно здесь сыграть очень хорошо) желательно не пропустить) потому что в ответном матче с турками и у них в гостях, будет пипец как тяжело)

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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 февраля 2017, 18:01

      успеха краснодар

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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 16 февраля 2017, 17:59

      Вперед Краснодар

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