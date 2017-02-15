Дик Адвокат: «Не понимаю, почему Смолов тогда не остался в «Фейеноорде»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» поделился мнением о сопернике и лидерах команды.

«Краснодар» – хорошая команда, которая очень хочет, но никак пока не может пробиться в топ-клубы российской лиги. Я смотрел матчи на сборе в Испании, сделал выводы. Фаворита в игре нет. У «Краснодара» был долгий перерыв, а мы приехали на выезд в непривычный для нас климат.

Состав «Краснодара»? Конечно, со многими ребятами я работал, многих наблюдал. Выделю Смолова, это сейчас мой любимый игрок в России. О’кей, второй после Денисова. Талантливый форвард. До сих пор, правда, не понимаю, почему он тогда не остался в «Фейеноорде». В Голландии у него могло получиться», — сказал голландец.

В период с 2006-го по 2009-й год Адвокат возглавлял петербургский «Зенит», а с 2010-го по 2012-й — сборную России.

Федор Смолов был арендован «Фейеноордом» у московского «Динамо» в июле 2010-го года.

«Краснодар» примет «Фенербахче» завтра в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.