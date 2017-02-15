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    Дик Адвокат: «Не понимаю, почему Смолов тогда не остался в «Фейеноорде»

    Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» поделился мнением о сопернике и лидерах команды.

    «Краснодар» – хорошая команда, которая очень хочет, но никак пока не может пробиться в топ-клубы российской лиги. Я смотрел матчи на сборе в Испании, сделал выводы. Фаворита в игре нет. У «Краснодара» был долгий перерыв, а мы приехали на выезд в непривычный для нас климат.

    Состав «Краснодара»? Конечно, со многими ребятами я работал, многих наблюдал. Выделю Смолова, это сейчас мой любимый игрок в России. О’кей, второй после Денисова. Талантливый форвард. До сих пор, правда, не понимаю, почему он тогда не остался в «Фейеноорде». В Голландии у него могло получиться», — сказал голландец.

    В период с 2006-го по 2009-й год Адвокат возглавлял петербургский «Зенит», а с 2010-го по 2012-й — сборную России.

    Федор Смолов был арендован «Фейеноордом» у московского «Динамо» в июле 2010-го года.

    «Краснодар» примет «Фенербахче» завтра в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2017 18:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 15 февраля 2017, 21:36

      одни разговоры. он игрок краснодара и точка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 15 февраля 2017, 21:02

      Засуха была голевая, вот и вычистили.

      1
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 15 февраля 2017, 20:08

      лиги Голландии и России не сильно отличаются по уровню

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 15 февраля 2017, 19:53

      Тогда он был ещё Лопырев)

      1
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > ПФК ЦСКА Моscow 15 февраля 2017, 21:10

      Точно!Постоянный взрыв мозга прекратился и заиграл человек.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 февраля 2017, 19:13

      А я не пойму - почему он не остался в Урале.
      Видишь Дик, и мы не всегда друг друга понимали.

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      Рейтинг: +24996

      bset 15 февраля 2017, 18:50

      Да, из Голландии уезжают в топ-клуб чаще, чем из России

      1
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus > russkiisergei 15 февраля 2017, 19:04

      Пример Булыкина

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