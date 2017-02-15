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    Слуцкий пропустит заседание комитета по этике

    Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не появится на заседании комитета по этике РФС, на котором будут рассмотрены его высказывания в адрес арбитров во время работы в московском клубе.

    «Мы прислали ему приглашение, но он сообщил, что в день заседания будет за границей, из-за чего не сможет на нем присутствовать», – сообщил председатель комитета Семен Андреев.

    Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009-го по 2016-й год. Под руководством специалиста армейцы трижды становились чемпионами России и дважды выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

    Ранее издание The Daily Telegraph включило Слуцкого в список самых недооцененных тренеров в современном футболе.

    Источник: ТАСС

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    15.02.2017 14:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +628

      kanav67 15 февраля 2017, 17:06

      Ребята из комитета по этике! Судьи юмора не поняли и побежали жаловаться, но вы то должны быть умнее. Это была шутка. Если вам жена скажет "убить тебя гада не жалко!" за то, что вы с рыбалки приехали в 3 часа ночи и не в форме, вы что побежите в прокуратуру жаловаться на угрозу убийством? Жаль людей без чувства юмора, бог обделил

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 февраля 2017, 16:20

      Л.Слуцкий всё сказал раньше и теперь комитет по этике пусть обсуждает без него.
      На самом деле этот комитет стремится с любого слупить деньжат.

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 февраля 2017, 15:59

      Каждый из нас, это судилище пропустил бы.

      1
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 15 февраля 2017, 15:52

      Где она эта этика? Рублём надо, а лучше еврами...

      -1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 15 февраля 2017, 14:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бегемот побоялся опиздюлuться ))

      -8
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