Слуцкий пропустит заседание комитета по этике

Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не появится на заседании комитета по этике РФС, на котором будут рассмотрены его высказывания в адрес арбитров во время работы в московском клубе.

«Мы прислали ему приглашение, но он сообщил, что в день заседания будет за границей, из-за чего не сможет на нем присутствовать», – сообщил председатель комитета Семен Андреев.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009-го по 2016-й год. Под руководством специалиста армейцы трижды становились чемпионами России и дважды выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

Ранее издание The Daily Telegraph включило Слуцкого в список самых недооцененных тренеров в современном футболе.