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Слуцкий пропустит заседание комитета по этике

15 февраля 2017, 14:28
5

Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не появится на заседании комитета по этике РФС, на котором будут рассмотрены его высказывания в адрес арбитров во время работы в московском клубе.

«Мы прислали ему приглашение, но он сообщил, что в день заседания будет за границей, из-за чего не сможет на нем присутствовать», – сообщил председатель комитета Семен Андреев.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009-го по 2016-й год. Под руководством специалиста армейцы трижды становились чемпионами России и дважды выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

Ранее издание The Daily Telegraph включило Слуцкого в список самых недооцененных тренеров в современном футболе.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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spartach n1
1487159532
Бегемот побоялся опиздюлuться ))
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kara-mba
1487163175
Где она эта этика? Рублём надо, а лучше еврами...
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prtcs
1487163566
Каждый из нас, это судилище пропустил бы.
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vladimir-7
1487164843
Л.Слуцкий всё сказал раньше и теперь комитет по этике пусть обсуждает без него. На самом деле этот комитет стремится с любого слупить деньжат.
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kanav67
1487167615
Ребята из комитета по этике! Судьи юмора не поняли и побежали жаловаться, но вы то должны быть умнее. Это была шутка. Если вам жена скажет "убить тебя гада не жалко!" за то, что вы с рыбалки приехали в 3 часа ночи и не в форме, вы что побежите в прокуратуру жаловаться на угрозу убийством? Жаль людей без чувства юмора, бог обделил
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