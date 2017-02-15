Слуцкий пропустит заседание комитета по этике

Ребята из комитета по этике! Судьи юмора не поняли и побежали жаловаться, но вы то должны быть умнее. Это была шутка. Если вам жена скажет "убить тебя гада не жалко!" за то, что вы с рыбалки приехали в 3 часа ночи и не в форме, вы что побежите в прокуратуру жаловаться на угрозу убийством? Жаль людей без чувства юмора, бог обделил
Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не появится на заседании комитета по этике РФС, на котором будут рассмотрены его высказывания в адрес арбитров во время работы в московском клубе.
«Мы прислали ему приглашение, но он сообщил, что в день заседания будет за границей, из-за чего не сможет на нем присутствовать», – сообщил председатель комитета Семен Андреев.
Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009-го по 2016-й год. Под руководством специалиста армейцы трижды становились чемпионами России и дважды выигрывали Кубок и Суперкубок страны.
Ранее издание The Daily Telegraph включило Слуцкого в список самых недооцененных тренеров в современном футболе.