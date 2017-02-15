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    Глеб прошел медосмотр в «Крыльях Советов»

    Белорусский полузащитник Александр Глеб прошел медицинский осмотр в «Крыльях Советов». В ближайшее время стороны заключат контракт сроком до конца текущего сезона.

    «Медобследование игрок прошел успешно. Соглашение с Глебом планируется заключить до конца текущего сезона. Опцию продления пока еще обсуждаем», – сказал директор самарской команды Дмитрий Шляхтин.

    В период с 2005-го по 2008-й год хавбек защищал цвета лондонского «Арсенала». С 2008-го по 2011-й год выступал за «Барселону».

    В 2012-м году Глеб сыграл за «Крылья Советов» восемь матчей.

    После первого круга чемпионата России клуб из Самары занимает 12-е место.

    Источник: ТАСС

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    15.02.2017 13:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33

      pandora777 15 февраля 2017, 14:42

      удачи Александр )) хотя если честно пора уже завязывать с футболом )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 15 февраля 2017, 14:35

      Он еще играет???

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