Глеб прошел медосмотр в «Крыльях Советов»

Белорусский полузащитник Александр Глеб прошел медицинский осмотр в «Крыльях Советов». В ближайшее время стороны заключат контракт сроком до конца текущего сезона.

«Медобследование игрок прошел успешно. Соглашение с Глебом планируется заключить до конца текущего сезона. Опцию продления пока еще обсуждаем», – сказал директор самарской команды Дмитрий Шляхтин.

В период с 2005-го по 2008-й год хавбек защищал цвета лондонского «Арсенала». С 2008-го по 2011-й год выступал за «Барселону».

В 2012-м году Глеб сыграл за «Крылья Советов» восемь матчей.

После первого круга чемпионата России клуб из Самары занимает 12-е место.