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    Рахимов: «Премиальные в «Тереке» разные, но всегда заслуженные»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов не стал раскрывать секрет суммы премиальных в грозненском клубе. Он также отметил, что клуб уже давно избавился от малопонятных расходов.

    – Самое модное выражение зимнего перерыва – «оптимизация бюджета». Как часто оно употребляется в «Тереке» на встречах руководства клуба и команды?

    – Не слышал его, возможно, потому, что мы свою кассу давно оптимизировали. Последние три года никаких малопонятных расходов у клуба нет.

    – Вопрос, тренирующий нервную систему, так как он часто повторяется и, наверное, уже надоел: какие они – премиальные Кадырова?

    – Ответ короткий будет и исчерпывающий: они разные, но всегда заслуженные, так что не стоит всем за эту тему переживать особенно (улыбается).

    На данный момент «Терек» занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место, имея в активе 28 очков. После 17-ти проведенных встреч грозненский клуб одержал восемь побед.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.02.2017 11:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 15 февраля 2017, 14:47

      УДАЧИ ТЕРЕКУ

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