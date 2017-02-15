Рахимов: «Премиальные в «Тереке» разные, но всегда заслуженные»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов не стал раскрывать секрет суммы премиальных в грозненском клубе. Он также отметил, что клуб уже давно избавился от малопонятных расходов.

– Самое модное выражение зимнего перерыва – «оптимизация бюджета». Как часто оно употребляется в «Тереке» на встречах руководства клуба и команды?

– Не слышал его, возможно, потому, что мы свою кассу давно оптимизировали. Последние три года никаких малопонятных расходов у клуба нет.

– Вопрос, тренирующий нервную систему, так как он часто повторяется и, наверное, уже надоел: какие они – премиальные Кадырова?

– Ответ короткий будет и исчерпывающий: они разные, но всегда заслуженные, так что не стоит всем за эту тему переживать особенно (улыбается).

На данный момент «Терек» занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место, имея в активе 28 очков. После 17-ти проведенных встреч грозненский клуб одержал восемь побед.