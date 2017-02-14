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  • Савин: «Впервые за годы в «Спартаке» появился коллектив, шансы которого на чемпионство велики»

Савин: «Впервые за годы в «Спартаке» появился коллектив, шансы которого на чемпионство велики»

14 февраля 2017, 21:37
7

Бывший нападающий «Амкара», «Крыльев Советов» и ряда других российских клубов, а ныне комментатор и ведущий телеканала «Матч ТВ» Евгений Савин отметил, что сегодняшний «Спартак» представляет из себя цельный, объединенный одной идеей коллектив. Также он подчеркнул, что селекция красно-белых нынешней зимой выглядит лучше, чем у «Зенита».

«Есть один момент, который отличает нынешний «Спартак» от «Спартака» последних лет. Обрати внимание, какие там эмоции, когда «Спартак» выигрывает. Впервые за годы появился коллектив. Нет деления на бразильцев, молодежь и страны третьего мира. Я знаю изнутри, что там есть коллектив и такого не было давно. Где-то отскочили, где-то взяли свое, но есть команда. Это не европейский клуб, где игроки могут не общаться, это русский клуб, должна быть идея, общение. Я это вижу, и шансы «Спартака» велики.

Второй момент – селекция. Я живу в Петербурге и, работая на федеральном канале, пытаюсь не болеть за «Зенит». Последнюю зиму совсем не понимаю. Цаллагова помню еще мальчиком в молодежке, он боец, отдает футболу 150 процентов. Для него переход в «Зенит» – это успех. Но успех ли это для «Зенита»? Лунев... Я мечтал всю жизнь играть в «Зените». Лунев провел в Премьер-лиге 10 матчей. Потащил пенальти, но 10 матчей! Это не показатель. А вдруг не пойдет через полгода? А контракт подписан на четыре. Лунев может сказать: «Я готов вам снег разгребать на новом стадионе». Тот же Селихов год отыграл за «Амкар» прежде, чем в «Спартак» перейти. Иванович – человек для основы. Пока это главная покупка. Про парня из ФНЛ (прим. – защитник Сергей Зуйков из «Волгаря») вообще молчу. Жалею, что Луческу не тренировал «Зенит» в те годы, когда я играл. У меня точно был бы шанс. Петербург – особенный город, в «Зенит» должны брать лучших.

Отыгрывается ли отставание в пять очков? Это абсолютно ничего», – сказал Савин.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Савин Евгений
Комментарии (7)
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agrmark
1487128542
Все решит матч с Краснодаром. Посмотрим!
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Zeff
1487140321
Пролетит Спартак, как Барселона над Парижем!
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Cobold
1487149084
Ооооо, Савин..... это да, мега эксперт. Раз ОН говорит, значит так и будет! Ха-ха-ха-хааа.
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subbotaspartak
1487175602
Пишут и пишут, пишут и пишут, Когда же начнут играть! Всех бы предсказателей На Кривом Зеркале собрать. Там бы у Петросяна Лепили друг другу горбатого без обмана.
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