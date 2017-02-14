Александр Кержаков: «Покупка Ивановича – жирная точка в трансферах «Зенита» этой зимы»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал переход в команду защитника Бранислава Ивановича. 32-летний серб в начале февраля подписал с питерцами контракт сроком на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Я отношусь к лагерю позитивно настроенных людей. Иванович – опытный футболист, но его возраст не настолько критичен, чтобы говорить о спаде. Кроме того, я бы назвал эту покупку жирной точкой в трансферах «Зенита» этой зимы.

Сначала появились футболисты, имена которых не вдохновляли болельщиков, но их приобретали под тренера. Он видит их в команде и знает, как применить их лучшие качества. После ухода Гарая все искали центрального защитника. Не знаю, сможет ли Иванович на сто процентов заменить фигуру аргентинца. Но, может быть, он будет даже лучше. Я бы этого очень хотел», – заявил Кержаков.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет для Кержакова вариант аренды в другой клуб.