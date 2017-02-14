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    Александр Кержаков: «Покупка Ивановича – жирная точка в трансферах «Зенита» этой зимы»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал переход в команду защитника Бранислава Ивановича. 32-летний серб в начале февраля подписал с питерцами контракт сроком на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

    «Я отношусь к лагерю позитивно настроенных людей. Иванович – опытный футболист, но его возраст не настолько критичен, чтобы говорить о спаде. Кроме того, я бы назвал эту покупку жирной точкой в трансферах «Зенита» этой зимы.

    Сначала появились футболисты, имена которых не вдохновляли болельщиков, но их приобретали под тренера. Он видит их в команде и знает, как применить их лучшие качества. После ухода Гарая все искали центрального защитника. Не знаю, сможет ли Иванович на сто процентов заменить фигуру аргентинца. Но, может быть, он будет даже лучше. Я бы этого очень хотел», – заявил Кержаков.

    Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет для Кержакова вариант аренды в другой клуб.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.02.2017 13:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 февраля 2017, 21:47

      Нормальная покупка. На сборах лучше всех защитников смотрелся.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 14 февраля 2017, 15:37

      Ещё Проппера надо было брать.

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 14 февраля 2017, 15:16

      ..... - жирная точка в карьере Ивановича. А жаль, хороший игрок, пал жертвой торговцев ресурсами.

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > and4ever86 14 февраля 2017, 16:47

      Возраст. Заработает и на пенсию.

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > altezzik 15 февраля 2017, 08:23

      для этого есть Китай.

      0
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 14 февраля 2017, 15:06

      Интересно, кто из центральных защитников будет основным в ЛЕ и Премьер-лиге

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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 14 февраля 2017, 14:18

      Но время еще есть,мож еще кого купим.

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 14 февраля 2017, 14:00

      может и не окончена еще трансферная компания

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