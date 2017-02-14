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  • Хомуха: «Ростов» будет играть на пределе своих возможностей в Лиге Европы»

Хомуха: «Ростов» будет играть на пределе своих возможностей в Лиге Европы»

14 февраля 2017, 07:36
21

Известный российский тренер Дмитрий Хомуха считает, что у «Ростова» есть все шансы для того, чтобы хорошо выступить в Лиге Европы. Специалист уверен, что ростовчане способны пройти пражскую «Спарту» в 1/16 финала турнира.

«Ростов» и «Спарта» подойдут к матчам 1/16 финала в лучшей форме, поскольку есть опыт подготовки к такой стадии и у Курбана Бердыева со времен «Рубина», и у «Спарты», успешно выступившей в прошлом сезоне в играх с «Краснодаром» (1:1, 0:3). Чешский клуб регулярно участвует в еврокубках, поэтому они имеют представление, как готовиться к февральским матчам. Перспективы «Ростова» в Лиге Европы будут зависеть от того, как пройдет первое противостояние, смогут ли они пройти «Спарту». Если получится преодолеть этот барьер, ростовчане снова могут серьезно удивить Европу.

Команда очень мотивирована, в том числе и тем, что сейчас ей жизненно необходимо положить деньги от побед в еврокубковых стадиях в «копилку» клуба. Поэтому «Ростов» серьезно отнесется к этому турниру и будет играть на пределе своих возможностей. Жаль, глубина состава у них такая, что достичь результата будет тяжеловато и в Лиге Европы, и в чемпионате России. Многие игроки уже в возрасте, и в случае прохождения в следующую еврокубковую стадию график «через два дня на третий» будет для ростовчан крайне жестким», – сказал он.

Напомним, что первая встреча команд пройдет в четверг, 16 февраля. Начало матча в 23:05 по московскому времени.

Источник: Известия
Лига Европы Ростов Спарта Хомуха Дмитрий
Комментарии (21)
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T 72
1487048874
Удачи Ростов!
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Алексей Гозиас
1487050724
А куда им деваться!!! Только играть и стараться. Итог таким образом будет положительным.
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Детти Перестройки
1487055315
Общая трансферная стоимость игроков у Ростова 50млн., у Спарты 34. Фаворитом должен быть Ростов.
Ответить
vgarakh
1487057766
Ростов пройдет Спарту радостно и весело.
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Totti11
1487070567
Смотрел контрольный матч Спарты и Зенита (зенит попал 0:2 без шансов)! Спарта в порядке по игре, всё чётко выстроено и отлажено. Зенит же как всегда в какашечный футбол играл! Поэтому про Спарту можно уже сказать, что этот соперник посложнее питерцев будет, но у Спарты нет Миллера и Газпрома и после 0:2 судья не будет убивать Ростов, потому что так М...р сказал!!!! Ростов удачи и терпения!!! Мужики!!!
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Таганский
1487077459
Вообще-то, начало матча в 21.00..
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Rostov 61
1487088981
Румын должен за советом примчать в Ростов чтоб узнать как не опозориться бомжам
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