Хомуха: «Ростов» будет играть на пределе своих возможностей в Лиге Европы»

Известный российский тренер Дмитрий Хомуха считает, что у «Ростова» есть все шансы для того, чтобы хорошо выступить в Лиге Европы. Специалист уверен, что ростовчане способны пройти пражскую «Спарту» в 1/16 финала турнира.

«Ростов» и «Спарта» подойдут к матчам 1/16 финала в лучшей форме, поскольку есть опыт подготовки к такой стадии и у Курбана Бердыева со времен «Рубина», и у «Спарты», успешно выступившей в прошлом сезоне в играх с «Краснодаром» (1:1, 0:3). Чешский клуб регулярно участвует в еврокубках, поэтому они имеют представление, как готовиться к февральским матчам. Перспективы «Ростова» в Лиге Европы будут зависеть от того, как пройдет первое противостояние, смогут ли они пройти «Спарту». Если получится преодолеть этот барьер, ростовчане снова могут серьезно удивить Европу.

Команда очень мотивирована, в том числе и тем, что сейчас ей жизненно необходимо положить деньги от побед в еврокубковых стадиях в «копилку» клуба. Поэтому «Ростов» серьезно отнесется к этому турниру и будет играть на пределе своих возможностей. Жаль, глубина состава у них такая, что достичь результата будет тяжеловато и в Лиге Европы, и в чемпионате России. Многие игроки уже в возрасте, и в случае прохождения в следующую еврокубковую стадию график «через два дня на третий» будет для ростовчан крайне жестким», – сказал он.

Напомним, что первая встреча команд пройдет в четверг, 16 февраля. Начало матча в 23:05 по московскому времени.