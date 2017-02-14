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    Хомуха: «Ростов» будет играть на пределе своих возможностей в Лиге Европы»

    Известный российский тренер Дмитрий Хомуха считает, что у «Ростова» есть все шансы для того, чтобы хорошо выступить в Лиге Европы. Специалист уверен, что ростовчане способны пройти пражскую «Спарту» в 1/16 финала турнира.

    «Ростов» и «Спарта» подойдут к матчам 1/16 финала в лучшей форме, поскольку есть опыт подготовки к такой стадии и у Курбана Бердыева со времен «Рубина», и у «Спарты», успешно выступившей в прошлом сезоне в играх с «Краснодаром» (1:1, 0:3). Чешский клуб регулярно участвует в еврокубках, поэтому они имеют представление, как готовиться к февральским матчам. Перспективы «Ростова» в Лиге Европы будут зависеть от того, как пройдет первое противостояние, смогут ли они пройти «Спарту». Если получится преодолеть этот барьер, ростовчане снова могут серьезно удивить Европу.

    Команда очень мотивирована, в том числе и тем, что сейчас ей жизненно необходимо положить деньги от побед в еврокубковых стадиях в «копилку» клуба. Поэтому «Ростов» серьезно отнесется к этому турниру и будет играть на пределе своих возможностей. Жаль, глубина состава у них такая, что достичь результата будет тяжеловато и в Лиге Европы, и в чемпионате России. Многие игроки уже в возрасте, и в случае прохождения в следующую еврокубковую стадию график «через два дня на третий» будет для ростовчан крайне жестким», – сказал он.

    Напомним, что первая встреча команд пройдет в четверг, 16 февраля. Начало матча в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    14.02.2017 07:36
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 14 февраля 2017, 19:16

      Румын должен за советом примчать в Ростов чтоб узнать как не опозориться бомжам

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 14 февраля 2017, 16:04

      Вообще-то, начало матча в 21.00..

      1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 14 февраля 2017, 14:09

      Смотрел контрольный матч Спарты и Зенита (зенит попал 0:2 без шансов)! Спарта в порядке по игре, всё чётко выстроено и отлажено. Зенит же как всегда в какашечный футбол играл! Поэтому про Спарту можно уже сказать, что этот соперник посложнее питерцев будет, но у Спарты нет Миллера и Газпрома и после 0:2 судья не будет убивать Ростов, потому что так М...р сказал!!!! Ростов удачи и терпения!!! Мужики!!!

      6
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Totti11 14 февраля 2017, 14:41

      Хорошо сказал !!! Я тоже смотрел Спарту с Зенитом и вижу , что Спарта -один из фаворитов ЛЕ...Ты забыл напомнить,как Спарта разорвала Краснодар и как чудом спасся ЦСКА в прошлом году...Очень организованная команда, прессинг по всему полю,минимум предоставленных сопернику возможностей...Но Ростов уже показал себя лучшим кубковым бойцом в России. Вся страна будет в первую очередь болеть за Ростов!!! Удачи Ростову!!!

      7
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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Marqello 14 февраля 2017, 16:07

      Слишком много на себя не бери, чтобы страной называться!! Кроме тебя здесь не видел ни одного, который так яростно ненавидит Ростов..
      Уж лучше так за Питер болей!!

      4
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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Marqello 14 февраля 2017, 16:41

      В таком случае, порекомендовал бы быть просто умнее, а не выглядеть, как некоторые товарищи - глядишь, и болелы Ростова покажутся не такими уж ненавидимыми..

      2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Marqello 14 февраля 2017, 17:33

      С такой легкостью можно охарактеризовать болел и других клубов - в семье не без урода..
      Однако, я за такие характеристики стараюсь не браться, а также стараюсь не лезть в дела других клубов (наоборот, всегда поддерживаю и в ЛЧ, и в ЛЕ..)
      Но читать про Ростов постоянный негатив одних и тех же лиц просто противно и отталкивает..

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Marqello 14 февраля 2017, 18:13

      Ну, видимо, это уже такой "заслуженный авторитет"..

      2
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      Рейтинг: +44

      Deo > Таганский 14 февраля 2017, 18:32

      Я уже пробовал. Там просматриваются бред и обсессии, плюс нелогичность мышления... На грани больнички. Просьба оставить персонажа без внимания, хотя-бы на неделю другую. Уж очень любопытно посмотреть на развитие симптомов.

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Deo 14 февраля 2017, 18:37

      Принято..))

      1
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      Рейтинг: +21

      Сергей1234 > Marqello 15 февраля 2017, 11:43

      Опять эта тварь с 5 колонны,уродка тупорылая.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 февраля 2017, 10:36

      Ростов пройдет Спарту радостно и весело.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > vgarakh 14 февраля 2017, 16:36

      Ну не говори гоп. Игра будет очень тяжёлой. Я расйениваю шансы как 50/50.

      0
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      Рейтинг: +23

      Детти Перестройки 14 февраля 2017, 09:55

      Общая трансферная стоимость игроков у Ростова 50млн., у Спарты 34. Фаворитом должен быть Ростов.

      3
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Детти Перестройки 14 февраля 2017, 12:46

      Вся эта "внутренняя" стоимость игроков российских клубов-фейк. Никто на свободном рынке из за эти деньги не купит(особенно именно россиян), это как в совке 1рубль=0.6 долларов. Только нигде невозможно было обменять 100 руб на 600 долларов.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Marqello 14 февраля 2017, 15:48

      Верно 0. 6 руб= 1 доллар. Но суть та же. 100 р =600 долл.
      Спасибо, что поправила.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Marqello 14 февраля 2017, 16:37

      Да. век калькуляторов испортил человека, спасибо за подсказки. Суть та же. Не бухгалтером работаешь?

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 14 февраля 2017, 08:38

      А куда им деваться!!! Только играть и стараться. Итог таким образом будет положительным.

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 14 февраля 2017, 08:07

      Удачи Ростов!

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