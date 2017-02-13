Главный тренер «Сент-Этьена» сравнил Ибрагимовича с Кантона

Главный тренер «Сент-Этьена» Кристоф Гальтье в преддверии матча 1/16 Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» высказал мнение о форварде англичан Златане Ибрагимовиче. Специалист заявил, что когда он видит шведа, то сразу вспоминает Эрика Кантона.

«Ибрагимович? Я люблю игроков такого плана. Он крайне силен. Когда вижу Златана, сразу вспоминаю Эрика Кантона. Ведь он способен в одну секунду разозлиться и сказать что-нибудь громкое, не переживая за это впоследствии. Но самое главное – это то, что он является великолепным игроком, который забивает много мячей.

Многие говорили, что в чемпионате Англии ему будет сложно забивать много голов, однако он уже забил 20 мячей. А еще он является образцовым профессионалом и примером для молодых игроков. Думаю, именно поэтому его, как и когда-то Кантона, пригласили в «МЮ», – заявил специалист.

Напомним, матч состоится 16 февраля в 23:05 по московскому времени.