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    Главный тренер «Сент-Этьена» сравнил Ибрагимовича с Кантона

    Главный тренер «Сент-Этьена» Кристоф Гальтье в преддверии матча 1/16 Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» высказал мнение о форварде англичан Златане Ибрагимовиче. Специалист заявил, что когда он видит шведа, то сразу вспоминает Эрика Кантона.

    «Ибрагимович? Я люблю игроков такого плана. Он крайне силен. Когда вижу Златана, сразу вспоминаю Эрика Кантона. Ведь он способен в одну секунду разозлиться и сказать что-нибудь громкое, не переживая за это впоследствии. Но самое главное – это то, что он является великолепным игроком, который забивает много мячей.

    Многие говорили, что в чемпионате Англии ему будет сложно забивать много голов, однако он уже забил 20 мячей. А еще он является образцовым профессионалом и примером для молодых игроков. Думаю, именно поэтому его, как и когда-то Кантона, пригласили в «МЮ», – заявил специалист.

    Напомним, матч состоится 16 февраля в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.02.2017 23:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 февраля 2017, 09:09

      Что есть, то есть.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 14 февраля 2017, 00:47

      Оба великие!!!

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