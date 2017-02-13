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    Глушаков оценил свою готовность к сезону на 80 процентов

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о контрольном матче против «Рубина» (2:4), а также оценил свою готовность к старту второй половины чемпионата России.

    – Насколько нагрузки Карреры повлияли на такую игру и результат «Спартака»?

    – Не сказал бы, что мы сейчас под очень большими нагрузками. Обычная тренировочная работа. Да, некоторая усталость чувствуется. Но мы показали свою готовность на данный момент.

    – В процентах можете ее оценить?

    – За всю команду не готов говорить, пусть это делает тренер. Свою готовность оцениваю на 80 процентов.

    – Показалось, «Рубин» выглядел убедительнее «Спартака» в разрушении.

    – Нам тоже так показалось. Пытались созидать, а соперник разрушал и после этого забивал.

    Напомним, ближайший матч в РФПЛ «Спартак» проведет 5 марта против «Краснодара».

    Источник: «Советский спорт»

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    13.02.2017 20:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      forward163 14 февраля 2017, 08:08

      Он также убедительно говорил что в Самару едут за победой, съездили? так что готовность походу далеко не 80%...

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 февраля 2017, 00:28

      Пусть свой процент КПД посчитает. Там далеко не 80.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 13 февраля 2017, 20:15

      Убедительно Дениска говорить научился!Настоящий капитан!

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