Глушаков оценил свою готовность к сезону на 80 процентов

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о контрольном матче против «Рубина» (2:4), а также оценил свою готовность к старту второй половины чемпионата России.

– Насколько нагрузки Карреры повлияли на такую игру и результат «Спартака»?

– Не сказал бы, что мы сейчас под очень большими нагрузками. Обычная тренировочная работа. Да, некоторая усталость чувствуется. Но мы показали свою готовность на данный момент.

– В процентах можете ее оценить?

– За всю команду не готов говорить, пусть это делает тренер. Свою готовность оцениваю на 80 процентов.

– Показалось, «Рубин» выглядел убедительнее «Спартака» в разрушении.

– Нам тоже так показалось. Пытались созидать, а соперник разрушал и после этого забивал.

Напомним, ближайший матч в РФПЛ «Спартак» проведет 5 марта против «Краснодара».