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Глушаков оценил свою готовность к сезону на 80 процентов

13 февраля 2017, 20:05
5

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о контрольном матче против «Рубина» (2:4), а также оценил свою готовность к старту второй половины чемпионата России.

– Насколько нагрузки Карреры повлияли на такую игру и результат «Спартака»?

– Не сказал бы, что мы сейчас под очень большими нагрузками. Обычная тренировочная работа. Да, некоторая усталость чувствуется. Но мы показали свою готовность на данный момент.

– В процентах можете ее оценить?

– За всю команду не готов говорить, пусть это делает тренер. Свою готовность оцениваю на 80 процентов.

– Показалось, «Рубин» выглядел убедительнее «Спартака» в разрушении.

– Нам тоже так показалось. Пытались созидать, а соперник разрушал и после этого забивал.

Напомним, ближайший матч в РФПЛ «Спартак» проведет 5 марта против «Краснодара».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Рубин Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (5)
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АЛЕКС 58
1487006132
Убедительно Дениска говорить научился!Настоящий капитан!
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VVM1964
1487008975
ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ , ВРЕМЯ ЕЩЕ ЕСТЬ , ИГРА С КРАСНОДАРОМ ОЧЕНЬ ВАЖНА .
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RedWhiteFans2
1487021289
Пусть свой процент КПД посчитает. Там далеко не 80.
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forward163
1487048898
Он также убедительно говорил что в Самару едут за победой, съездили? так что готовность походу далеко не 80%...
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