Глушаков оценил свою готовность к сезону на 80 процентов

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о контрольном матче против «Рубина» (2:4), а также оценил свою готовность к старту второй половины чемпионата России.
– Насколько нагрузки Карреры повлияли на такую игру и результат «Спартака»?
– Не сказал бы, что мы сейчас под очень большими нагрузками. Обычная тренировочная работа. Да, некоторая усталость чувствуется. Но мы показали свою готовность на данный момент.
– В процентах можете ее оценить?
– За всю команду не готов говорить, пусть это делает тренер. Свою готовность оцениваю на 80 процентов.
– Показалось, «Рубин» выглядел убедительнее «Спартака» в разрушении.
– Нам тоже так показалось. Пытались созидать, а соперник разрушал и после этого забивал.
Напомним, ближайший матч в РФПЛ «Спартак» проведет 5 марта против «Краснодара».