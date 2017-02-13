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    Грасия: «Доволен игрой, которую мы показали против «Спартака»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия после товарищеского матча против «Спартака» (4:2) высказал удовлетворение от показанной игры, а также отметил полузащитника команды Гекдениза Карадениза.

    – Доволен игрой, которую мы показали. «Спартак» выставил основу. Несмотря на это, мы неплохо взаимодействовали и смогли выиграть.

    – Можно ли нынешний состав «Рубина» тоже назвать основным?

    – Не делю своих игроков на основу и резерв.

    – 37-летний Карадениз, который забил и сделал два голевых паса, доказал, что возраст не помеха мастерству?

    – Всегда говорил, что Гекдениз – большой футболист. Я в очередной раз убедился в этом, когда он принял участие в трех голах.

    Карадениз выступает за «Рубин» с 2008 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.02.2017 19:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 13 февраля 2017, 20:21

      ДУМАЮ МАССИМО ИМ ТАКИХ *ИЗДЮЛЕЙ ВСТАВИТ И НА ТРЕНИОВКАХ ЕЩЕ СИЛЬНЕЙ ЗАГОНЯЕТ.верю что это было,из-за нагрузок,да и нагрузки все-таки все равно сказываются ,в следующем матче думаю будем лучше играть)

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Спартач_навсегда 13 февраля 2017, 20:27

      ближайшие 3-4 игры такие же будут... нагрузки спадут только к началу сезона после первых 2-ух туров... иначе смысла нет проводить предсезонку

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Спартач_навсегда 13 февраля 2017, 22:18

      Думаю Рубин тоже под нагрузками играет....

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