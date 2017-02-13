Грасия: «Доволен игрой, которую мы показали против «Спартака»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия после товарищеского матча против «Спартака» (4:2) высказал удовлетворение от показанной игры, а также отметил полузащитника команды Гекдениза Карадениза.

– Доволен игрой, которую мы показали. «Спартак» выставил основу. Несмотря на это, мы неплохо взаимодействовали и смогли выиграть.

– Можно ли нынешний состав «Рубина» тоже назвать основным?

– Не делю своих игроков на основу и резерв.

– 37-летний Карадениз, который забил и сделал два голевых паса, доказал, что возраст не помеха мастерству?

– Всегда говорил, что Гекдениз – большой футболист. Я в очередной раз убедился в этом, когда он принял участие в трех голах.

Карадениз выступает за «Рубин» с 2008 года.