Грасия: «Доволен игрой, которую мы показали против «Спартака»

ДУМАЮ МАССИМО ИМ ТАКИХ *ИЗДЮЛЕЙ ВСТАВИТ И НА ТРЕНИОВКАХ ЕЩЕ СИЛЬНЕЙ ЗАГОНЯЕТ.верю что это было,из-за нагрузок,да и нагрузки все-таки все равно сказываются ,в следующем матче думаю будем лучше играть)
Главный тренер «Рубина» Хави Грасия после товарищеского матча против «Спартака» (4:2) высказал удовлетворение от показанной игры, а также отметил полузащитника команды Гекдениза Карадениза.
– Доволен игрой, которую мы показали. «Спартак» выставил основу. Несмотря на это, мы неплохо взаимодействовали и смогли выиграть.
– Можно ли нынешний состав «Рубина» тоже назвать основным?
– Не делю своих игроков на основу и резерв.
– 37-летний Карадениз, который забил и сделал два голевых паса, доказал, что возраст не помеха мастерству?
– Всегда говорил, что Гекдениз – большой футболист. Я в очередной раз убедился в этом, когда он принял участие в трех голах.
Карадениз выступает за «Рубин» с 2008 года.