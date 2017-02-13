Шашков: «Крылья Советов» подпишут контракт с Глебом в течение двух дней»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков подтвердил, что в ближайшее время самарский клуб подпишет соглашение с полузащитником Александром Глебом. Сегодня 35-летний игрок проходит медосмотр.
Напомним, белорус уже защищал цвета волжан с февраля по июнь 2012 года.
– Александр Глеб проходит медицинское обследование в «Крыльях Советов». Прекрасно знаем этого футболиста, у нас с ним хорошие отношения. Мы максимально близки к тому, чтобы подписать с ним контракт.
– Когда планируете оформить документы?
– В ближайшие один-два дня.
– На какой срок рассчитываете подписать контракт?
– Еще обсудим с футболистом этот момент.
– Он переходит как свободный агент?
– Да.
– Кто был инициатором приглашения Глеба в команду?
– Это обоюдное решение. Мы рассматривали ряд кандидатов, и Глеб идеально подходит «Крыльям». Как и «Крылья» Александру.
– Многие обращают внимание на возраст футболистов. Глебу – 35. Не смущает?
– Ни в коем случае. Александр – профессионал, следит за здоровьем. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, которое, уверен, принесет результат.