Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шашков: «Крылья Советов» подпишут контракт с Глебом в течение двух дней»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков подтвердил, что в ближайшее время самарский клуб подпишет соглашение с полузащитником Александром Глебом. Сегодня 35-летний игрок проходит медосмотр.

    Напомним, белорус уже защищал цвета волжан с февраля по июнь 2012 года.

    – Александр Глеб проходит медицинское обследование в «Крыльях Советов». Прекрасно знаем этого футболиста, у нас с ним хорошие отношения. Мы максимально близки к тому, чтобы подписать с ним контракт.

    – Когда планируете оформить документы?

    – В ближайшие один-два дня.

    – На какой срок рассчитываете подписать контракт?

    – Еще обсудим с футболистом этот момент.

    – Он переходит как свободный агент?

    – Да.

    – Кто был инициатором приглашения Глеба в команду?

    – Это обоюдное решение. Мы рассматривали ряд кандидатов, и Глеб идеально подходит «Крыльям». Как и «Крылья» Александру.

    – Многие обращают внимание на возраст футболистов. Глебу – 35. Не смущает?

    – Ни в коем случае. Александр – профессионал, следит за здоровьем. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, которое, уверен, принесет результат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2017 16:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 февраля 2017, 20:41

      Давайте ещё Яна Коллера верните! Тоже команду усилил бы в нынешнем её состоянии !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 13 февраля 2017, 17:36

      белорус к белорусу)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11