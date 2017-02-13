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    Карадениз: «Из «Рубина» уходить не хочется»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз признался, что малое количество игрового времени в текущем сезоне ставит для него вопрос о продолжении карьеры в составе казанского клуба.

    «Мы стали больше и жарче бороться на поле, отдаваться игре. Но если вы спросите меня, превратились ли мы в настоящую единую команду, отвечу: еще нет. Я никогда не лицемерил в жизни, всегда говорил, что вижу и думаю. Сейчас тоже. Пока мы не стали 100-процентным «Рубином». Ни в футбольном смысле, ни в психологическом.

    До нынешнего сезона я постоянно играл, теперь же чувствую себя прекрасно, но на поле не выхожу. Понял бы перевод в запас, если бы показывал слабый футбол или неготовность. Но я готов! Хотя выбирать 11 лучших из 27 кандидатов, конечно, – право главного тренера. Мне остается только подчиниться его решению.

    Из «Рубина», в котором провел больше 8 лет, уходить не хочется. Не знаю, как сложится дальше. Может быть, стану получать еще меньше игрового времени, – решать тренеру. Единственное, что скажу: никто не упрекнет меня в непрофессионализме. Ни тренер, ни журналисты никогда не обвинят меня в том, что я плохо готовлюсь к матчам. Работаю, как и работал: на максимуме, не жалея себя. Я полностью готов. Но – не играю. Возраст? Да, мне 37. И это говорит о том, что я многое повидал в футболе, многое понимаю в жизни. Если тренер скажет, что в его планах — омоложение команды, я приму это. Надо терпеть – буду терпеть», – сказал Карадениз.

    В текущем сезоне турок провел в составе «Рубина» в Премьер-лиге пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.02.2017 09:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 февраля 2017, 14:34

      обязаны в тренеры взять..помощником..

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 февраля 2017, 10:08

      Гек должен остаться в структуре клуба, а там конечно решать руководству!

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 февраля 2017, 09:34

      настоящий профессионал, таких мало в нашем футболе...

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