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Карадениз: «Из «Рубина» уходить не хочется»

13 февраля 2017, 09:15
3

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз признался, что малое количество игрового времени в текущем сезоне ставит для него вопрос о продолжении карьеры в составе казанского клуба.

«Мы стали больше и жарче бороться на поле, отдаваться игре. Но если вы спросите меня, превратились ли мы в настоящую единую команду, отвечу: еще нет. Я никогда не лицемерил в жизни, всегда говорил, что вижу и думаю. Сейчас тоже. Пока мы не стали 100-процентным «Рубином». Ни в футбольном смысле, ни в психологическом.

До нынешнего сезона я постоянно играл, теперь же чувствую себя прекрасно, но на поле не выхожу. Понял бы перевод в запас, если бы показывал слабый футбол или неготовность. Но я готов! Хотя выбирать 11 лучших из 27 кандидатов, конечно, – право главного тренера. Мне остается только подчиниться его решению.

Из «Рубина», в котором провел больше 8 лет, уходить не хочется. Не знаю, как сложится дальше. Может быть, стану получать еще меньше игрового времени, – решать тренеру. Единственное, что скажу: никто не упрекнет меня в непрофессионализме. Ни тренер, ни журналисты никогда не обвинят меня в том, что я плохо готовлюсь к матчам. Работаю, как и работал: на максимуме, не жалея себя. Я полностью готов. Но – не играю. Возраст? Да, мне 37. И это говорит о том, что я многое повидал в футболе, многое понимаю в жизни. Если тренер скажет, что в его планах — омоложение команды, я приму это. Надо терпеть – буду терпеть», – сказал Карадениз.

В текущем сезоне турок провел в составе «Рубина» в Премьер-лиге пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Карадениз Гекдениз
Комментарии (3)
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bolela_16
1486967690
настоящий профессионал, таких мало в нашем футболе...
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Сильвербой
1486969684
Гек должен остаться в структуре клуба, а там конечно решать руководству!
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Chernyi Lis
1486985663
обязаны в тренеры взять..помощником..
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