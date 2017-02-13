Симеоне: «Добились победы благодаря поддержке наших фанатов»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил волевую составляющую победы над «Сельтой», а также пообещал поработать над реализацией пенальти после промаха Фернандо Торреса с 11-метровой точки.
«Было бы здорово, если бы мы в этой встрече еще и пенальти забили. Но подобные промахи – часть современного футбола. Отработать пенальти на тренировках, собрав при этом 30-40 тысяч фанатов, невозможно, а в их присутствии ситуация становится иной. Нам предстоит решить эту проблему, так как пенальти нужно бить всегда с холодной головой.
Наш возвращение в игру было маловероятно, но мы сохраняли спокойствие и добились победы благодаря огромной поддержке наших фанатов. Они даже при счете 1:2 продолжали гнать нас вперед, придавая нам дополнительные эмоции», – сказал Симеоне после финального свистка.
Матч 22-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Сельта» закончился со счетом 3:2.
Torres misses a penalty pic.twitter.com/AezWKv6byb— R10 (@10Omarinho) 12 февраля 2017 г.