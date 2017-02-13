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    Симеоне: «Добились победы благодаря поддержке наших фанатов»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил волевую составляющую победы над «Сельтой», а также пообещал поработать над реализацией пенальти после промаха Фернандо Торреса с 11-метровой точки.

    «Было бы здорово, если бы мы в этой встрече еще и пенальти забили. Но подобные промахи – часть современного футбола. Отработать пенальти на тренировках, собрав при этом 30-40 тысяч фанатов, невозможно, а в их присутствии ситуация становится иной. Нам предстоит решить эту проблему, так как пенальти нужно бить всегда с холодной головой.

    Наш возвращение в игру было маловероятно, но мы сохраняли спокойствие и добились победы благодаря огромной поддержке наших фанатов. Они даже при счете 1:2 продолжали гнать нас вперед, придавая нам дополнительные эмоции», – сказал Симеоне после финального свистка.

    Матч 22-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Сельта» закончился со счетом 3:2.

    Источник: Marca

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    13.02.2017 06:33
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