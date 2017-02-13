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    Конте недоволен ничейным результатом матча с «Бернли»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился наблюдениями от гостевого матча 25-го тура АПЛ против «Бернли» (1:1). Итальянский специалист подчеркнул, что лондонская команда заслуживала победы в этой игре.

    «Конечно, мы разочарованы результатом, так как могли победить. Мы заработали одно очко, но должны быть разочарованы. В определенный момент мы могли убить интригу в матче, но этого, к сожалению, не произошло. Думаю, мы заслуживали 3 очков», – отметил Конте.

    Отметим, что на данный момент «Челси» имеет на своем счету 60 очков в турнирной таблице и опережает ближайшего преследователя на десять баллов.

    Источник: BBC

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    13.02.2017 01:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 13 февраля 2017, 02:35

      Не расстраивайся! Челси - Чемпион!!!!

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > elizaveta-285 13 февраля 2017, 04:38

      Уже стали чемпионами, так что ничего страшного

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