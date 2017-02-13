Конте недоволен ничейным результатом матча с «Бернли»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился наблюдениями от гостевого матча 25-го тура АПЛ против «Бернли» (1:1). Итальянский специалист подчеркнул, что лондонская команда заслуживала победы в этой игре.

«Конечно, мы разочарованы результатом, так как могли победить. Мы заработали одно очко, но должны быть разочарованы. В определенный момент мы могли убить интригу в матче, но этого, к сожалению, не произошло. Думаю, мы заслуживали 3 очков», – отметил Конте.

Отметим, что на данный момент «Челси» имеет на своем счету 60 очков в турнирной таблице и опережает ближайшего преследователя на десять баллов.