Тульский «Арсенал» расторг контракт с хавбеком Смирновым

Полузащитник тульского «Арсенала» Дмитрий Смирнов расторг контракт с клубом. Договор был расторгнут по взаимному согласию сторон. 36-летний хавбек признался, что желает стать тренером.

– Дмитрий, за долгую карьеру вы поиграли в разных клубах. Арсенальские годы как оцените?

– На сто процентов это запоминающийся отрезок биографии, венец карьеры. Было много положительных моментов. Буду скучать по атмосфере на тульском стадионе, болельщики «Арсенала» умеют создать праздник.

Хочу поблагодарить руководство ПФК «Арсенал» за то, что пошло навстречу. В конце недели с генеральным директором Дмитрием Балашовым мы пришли к соглашению о расторжении контракта, расстались цивилизованно.

– Какие у вас ближайшие планы?

– Пока я безработный (улыбается). Надо осмотреться, оценить ситуацию. Но хотелось бы продолжить жизнь в футболе, есть мысли стать тренером.

Смирнов выступал за «Арсенал» с 2012 года. За это время он сыграл за основной состав в трех профессиональных лигах и Кубке России 55 матчей и забил 7 мячей.