Ткачев занимался вне общей группы «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» провели две тренировки в рамках второго дня заключительного сбора в Турции. Сообщается, что участие в тренировочном процессе приняли участие все футболисты, кроме Сергея Ткачева, который занимался индивидуально.

Утреннее занятие «Крыльев Советов» прошло в тренажерном зале, вечером футболисты вышли на поле отеля в Белеке и провели полноценную тренировку с мячами. Ближайший контрольный матч российская команда проведет 16 февраля — ее соперником станет «Пахтакор».

«Крылья Советов» на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице РФПЛ.