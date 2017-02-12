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    Ткачев занимался вне общей группы «Крыльев Советов»

    «Крылья Советов» провели две тренировки в рамках второго дня заключительного сбора в Турции. Сообщается, что участие в тренировочном процессе приняли участие все футболисты, кроме Сергея Ткачева, который занимался индивидуально.

    Утреннее занятие «Крыльев Советов» прошло в тренажерном зале, вечером футболисты вышли на поле отеля в Белеке и провели полноценную тренировку с мячами. Ближайший контрольный матч российская команда проведет 16 февраля — ее соперником станет «Пахтакор».

    «Крылья Советов» на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    12.02.2017 22:22
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