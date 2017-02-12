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    Серия А. «Сампдория» на последних минутах одержала волевую победу над «Болоньей»

    В рамках 24-го тура Серии А «Сампдория» дома под занавес встречи смогла вырвать победу в матче с «Болоньей». В составе гостей гол забил Блерим Джемаили на 18-й минуте встречи. Хозяева ответили тремя голами, забитыми в последние десять минут матча. Отличились Луис Муриэль, Патрик Шик и Ибрахима Мбайе.

    Таким образом, «Сампдория» вышла на 10-е место в турнирной таблице. «Болонья» осталась на 14-й позиции.

    Италия. Серия А. 24-й тур

    Сампдория – Болонья – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Джемаили, 18; 1:1 – Муриэль, 81 (с пенальти); 2:1 – Шик, 83; 3:1 – Мбайе, 88.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2017 21:58
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