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    Энрике: «Разочарован травмой Алейша Видаля»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал повреждение Алейша Видаля в матче против «Осасуны». В концовке встречи 22-тура чемпионата Испании (6:0) 27-летний хавбек получил травму лодыжки в столкновении с защитником Тео Эрнандесом.

    «Я доволен нашим выступлением в данном матче, но очень разочарован травмой Алейша. Неприятно наблюдать, как игрок твоей команды получает столь тяжелое повреждение. Надеюсь, он быстро вернется в состав. На данный момент рано говорить о сроках восстановления — медицинский штаб еще не закончил свою работу», — сказал 46-летний специалист.

    В текущем сезоне Ла Лиги Видаль сыграл в шести матчах «Барселоны» и забил два гола.

    Ранее известный в прошлом испанский арбитр Итурральде Гонсалес раскритиковал игру футболиста в ситуации с травмой.

    Источник: Sport.es

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    12.02.2017 02:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 февраля 2017, 10:08

      скорейшего выздоровления

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