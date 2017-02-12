Энрике: «Разочарован травмой Алейша Видаля»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал повреждение Алейша Видаля в матче против «Осасуны». В концовке встречи 22-тура чемпионата Испании (6:0) 27-летний хавбек получил травму лодыжки в столкновении с защитником Тео Эрнандесом.

«Я доволен нашим выступлением в данном матче, но очень разочарован травмой Алейша. Неприятно наблюдать, как игрок твоей команды получает столь тяжелое повреждение. Надеюсь, он быстро вернется в состав. На данный момент рано говорить о сроках восстановления — медицинский штаб еще не закончил свою работу», — сказал 46-летний специалист.

В текущем сезоне Ла Лиги Видаль сыграл в шести матчах «Барселоны» и забил два гола.

Ранее известный в прошлом испанский арбитр Итурральде Гонсалес раскритиковал игру футболиста в ситуации с травмой.