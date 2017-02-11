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    Моуринью: «Манчестер Юнайтед» забивает немного, поэтому нам важно сохранять свои ворота в неприкосновенности»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 25-го тура АПЛ с «Уотфордом» (2:0) подчеркнул, что для манкунианцев, которые не блещут результативностью в нынешнем сезоне, важно удерживать свои ворота на замке.

    «Мы не из тех команд, которые много забивают, поэтому для нас важно сохранять свои ворота в неприкосновенности. Я очень довольна тем, как мы провели игру с «Уотфордом».

    Марсьяль заслуживает шанса. Он работал усерднее, чем когда-либо за последние две недели. И делал это так, как я люблю – молча, но жестко», – сказал Моуринью.

    На данный момент «красные дьяволы» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 48 очков и опережая «Ливерпуль» на два балла. Мерсисайдцы в эти минуты проводят свою встречу с «Тоттенхэмом» (2:0, 90-я минута).

    Источник: BBC

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    11.02.2017 22:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 13 февраля 2017, 10:06

      думаю Моур сделает из Марсьяля суперигрока

      0
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 12 февраля 2017, 11:21

      Я очень довольНА - Моур мужчина все-таки)))

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