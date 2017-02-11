Моуринью: «Манчестер Юнайтед» забивает немного, поэтому нам важно сохранять свои ворота в неприкосновенности»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 25-го тура АПЛ с «Уотфордом» (2:0) подчеркнул, что для манкунианцев, которые не блещут результативностью в нынешнем сезоне, важно удерживать свои ворота на замке.

«Мы не из тех команд, которые много забивают, поэтому для нас важно сохранять свои ворота в неприкосновенности. Я очень довольна тем, как мы провели игру с «Уотфордом».

Марсьяль заслуживает шанса. Он работал усерднее, чем когда-либо за последние две недели. И делал это так, как я люблю – молча, но жестко», – сказал Моуринью.

На данный момент «красные дьяволы» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 48 очков и опережая «Ливерпуль» на два балла. Мерсисайдцы в эти минуты проводят свою встречу с «Тоттенхэмом» (2:0, 90-я минута).