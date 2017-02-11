«Вест Хэм» попробует подписать Санья

Руководство «Вест Хэм Юнайтед» заинтересовано в трансфере защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья. Контракт 33-летнего француза истекает летом текущего года, в связи с чем лондонский клуб планирует сделать запрос по поводу перехода игрока обороны.

В текущем сезоне футболист принял участие в 12-ти матчах «горожан» в чемпионате Англии.

В период с 2007-го по 2014-й год Санья выступал за лондонский «Арсенал». В составе команды Арсена Венгера футболист стал обладателем Кубка Англии сезона-2013/14.