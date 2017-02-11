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    Автомобиль с Лукой Тони подвергся нападению со стороны болельщиков

    Автомобиль с президентом «Вероны» Маурицио Сетти и директором клуба Лукой Тони, направлявшийся на выездной матч 25-го Серии В, подвергся нападению со стороны болельщиков «Авеллино».

    Выкрикивая угрозы в адрес главы «джаллоблу», группа фанатов бело-зеленых нанесла транспортному средству некоторые повреждения. При этом сообщается, что пассажиры отделались лишь испугом. Сетти уже отправился в полицию для дачи показаний.

    В своей карьере Тони, завершивший карьеру игрока летом прошлого года, защищал цвета «Фиорентины», «Баварии», «Ромы», «Ювентуса», «Вероны», а также сборной Италии.

    Источник: Football Italia

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    11.02.2017 18:59
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