Автомобиль с Лукой Тони подвергся нападению со стороны болельщиков

Автомобиль с президентом «Вероны» Маурицио Сетти и директором клуба Лукой Тони, направлявшийся на выездной матч 25-го Серии В, подвергся нападению со стороны болельщиков «Авеллино».

Выкрикивая угрозы в адрес главы «джаллоблу», группа фанатов бело-зеленых нанесла транспортному средству некоторые повреждения. При этом сообщается, что пассажиры отделались лишь испугом. Сетти уже отправился в полицию для дачи показаний.

В своей карьере Тони, завершивший карьеру игрока летом прошлого года, защищал цвета «Фиорентины», «Баварии», «Ромы», «Ювентуса», «Вероны», а также сборной Италии.