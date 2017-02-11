Ломбертс летом может перейти в «Остенде»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может продолжит карьеру на родине. По информации walfoot.be, бельгиец входит в сферу интересов «Остенде». Переход, если он состоится, будет осуществлен в летнее трансферное окно.

Как заявил спортивный директор бельгийского клуба Люк Девро, 31-летний игрок мог перебраться в «Остенде» уже этой зимой, однако сделка была заблокирована по инициативе главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу.

Напомним, действующее соглашение Ломбертса с сине-бело-голубыми имеет срок действия до июня 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12-ти встречах.