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    Ломбертс летом может перейти в «Остенде»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может продолжит карьеру на родине. По информации walfoot.be, бельгиец входит в сферу интересов «Остенде». Переход, если он состоится, будет осуществлен в летнее трансферное окно.

    Как заявил спортивный директор бельгийского клуба Люк Девро, 31-летний игрок мог перебраться в «Остенде» уже этой зимой, однако сделка была заблокирована по инициативе главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу.

    Напомним, действующее соглашение Ломбертса с сине-бело-голубыми имеет срок действия до июня 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12-ти встречах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 17:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 12 февраля 2017, 14:01

      Хороший приморский город, хорошая команда. Что ещё надо , чтобы встретить старость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 февраля 2017, 09:24

      бедный Нико

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 12 февраля 2017, 00:08

      да отпустите же его наконец

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 23:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бомжатство очень тяжело отмывается!

      -4
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      ...
      Рейтинг: +2

      Закат > SLAVAKPCC 12 февраля 2017, 12:56

      Коммунист поддерживает команду воров и распильщиков. браво!

      -1
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