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    Рейнгольд: «Спартак» провел лучшую трансферную кампанию среди всех команд РФПЛ»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд остался доволен покупками клуба этой зимой. По его мнению, красно-белые лучше всех других команд чемпионата России провели трансферную кампанию.

    – Какое впечатление на вас произвела игра красно-белых? Как оцените их готовность и нужны ли команде еще новички?

    – Новички не нужны. С составом все в порядке. Цель поставлена, осталось наиграть команду. Для этого и нужны товарищеские матчи. Мое впечатление, нужно сыграть еще три-четыре игры, чтобы определиться с игроками, которые будут играть во второй половине сезона. Нужно понять, кто основной, кто на запасе. В остальном полный порядок.

    – То есть, приобретениями «Спартака» вы довольны?

    – Да. Это была лучшая трансферная кампания среди всех команд РФПЛ. Осталось прибавить в физическом плане. И все будет сделано.

    Напомним, что «Спартак» этой зимой приобрел Георгия Джикию, Александра Селихова, Луиса Адриано и Александра Самедова.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.02.2017 17:08
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 12 февраля 2017, 18:54

      Молодцы.
      Может на 10-м месте закрепятся.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 февраля 2017, 12:27

      Он дядька странный то обливает грязью Спартак , то восхищается . ЧТО И КАК СДЕЛАЛ СПАРТАК БУДЕТ ЯСНО И ПОНЯТНО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЧЕМПИОНАТА . Тогда и порассуждаем...........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 февраля 2017, 11:24

      Игра покажет! Надеюсь выиграем чемпионат!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 12 февраля 2017, 10:16

      Если подпишут. Тигиева - то возможно будет потенциал если не будут корячить как Селихов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 12 февраля 2017, 09:24

      ДА НЕПЛОХО.ЛИШЬ БЫ ЗАИГРАЛИ НОВИЧКИ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 12 февраля 2017, 03:35

      Мдя, один Луис чего стоит... Если в Италии не забивал, то с чего бы вдруг здесь начнет? Самедов - возвращение блудного сына?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 11 февраля 2017, 21:44

      Весна покажет. Уже скоро !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 11 февраля 2017, 19:13

      Как бы не было - удачи Спартаку.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 11 февраля 2017, 19:09

      После 30-го тура посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +42

      Maйкl 11 февраля 2017, 19:06

      Лучшее?пока не понятно Селихов вчера …

      -1
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