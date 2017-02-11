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  • Рейнгольд: «Спартак» провел лучшую трансферную кампанию среди всех команд РФПЛ»

Рейнгольд: «Спартак» провел лучшую трансферную кампанию среди всех команд РФПЛ»

11 февраля 2017, 17:08
16

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд остался доволен покупками клуба этой зимой. По его мнению, красно-белые лучше всех других команд чемпионата России провели трансферную кампанию.

– Какое впечатление на вас произвела игра красно-белых? Как оцените их готовность и нужны ли команде еще новички?

– Новички не нужны. С составом все в порядке. Цель поставлена, осталось наиграть команду. Для этого и нужны товарищеские матчи. Мое впечатление, нужно сыграть еще три-четыре игры, чтобы определиться с игроками, которые будут играть во второй половине сезона. Нужно понять, кто основной, кто на запасе. В остальном полный порядок.

– То есть, приобретениями «Спартака» вы довольны?

– Да. Это была лучшая трансферная кампания среди всех команд РФПЛ. Осталось прибавить в физическом плане. И все будет сделано.

Напомним, что «Спартак» этой зимой приобрел Георгия Джикию, Александра Селихова, Луиса Адриано и Александра Самедова.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (16)
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olegiovchenko
1486823515
кАмпанию
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filosof sparty
1486827430
Ну Зенит, как минимум, не слабее усилился...
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zagrizlik
1486829373
После 30-го тура посмотрим.
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Maxim Nik
1486829612
Как бы не было - удачи Спартаку.
Ответить
shurik45
1486838692
Весна покажет. Уже скоро !
Ответить
serppion
1486859738
Мдя, один Луис чего стоит... Если в Италии не забивал, то с чего бы вдруг здесь начнет? Самедов - возвращение блудного сына?
Ответить
лёха72
1486880696
ДА НЕПЛОХО.ЛИШЬ БЫ ЗАИГРАЛИ НОВИЧКИ
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Опорник84
1486887891
Игра покажет! Надеюсь выиграем чемпионат!
Ответить
ВЛАДИВОСТОК
1486891631
Он дядька странный то обливает грязью Спартак , то восхищается . ЧТО И КАК СДЕЛАЛ СПАРТАК БУДЕТ ЯСНО И ПОНЯТНО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЧЕМПИОНАТА . Тогда и порассуждаем...........
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Taps
1486914843
Молодцы. Может на 10-м месте закрепятся.
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