Рейнгольд: «Спартак» провел лучшую трансферную кампанию среди всех команд РФПЛ»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд остался доволен покупками клуба этой зимой. По его мнению, красно-белые лучше всех других команд чемпионата России провели трансферную кампанию.

– Какое впечатление на вас произвела игра красно-белых? Как оцените их готовность и нужны ли команде еще новички?

– Новички не нужны. С составом все в порядке. Цель поставлена, осталось наиграть команду. Для этого и нужны товарищеские матчи. Мое впечатление, нужно сыграть еще три-четыре игры, чтобы определиться с игроками, которые будут играть во второй половине сезона. Нужно понять, кто основной, кто на запасе. В остальном полный порядок.

– То есть, приобретениями «Спартака» вы довольны?

– Да. Это была лучшая трансферная кампания среди всех команд РФПЛ. Осталось прибавить в физическом плане. И все будет сделано.

Напомним, что «Спартак» этой зимой приобрел Георгия Джикию, Александра Селихова, Луиса Адриано и Александра Самедова.