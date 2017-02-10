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  • Бабаев: «В ЦСКА остро стоял вопрос с нападающим. Надеюсь, возвращение Оланаре его решит»

Бабаев: «В ЦСКА остро стоял вопрос с нападающим. Надеюсь, возвращение Оланаре его решит»

10 февраля 2017, 20:01
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о возвращении в московский клуб нападающего Аарона Оланаре. По его словам, приход нигерийца поможет решить армейцам проблему с атакой.

– Насколько Виктор Гончаренко доволен селекцией ЦСКА?

– У тренерского штаба есть удовлетворение как селекцией, так и работой на сборах. Острее всего этой зимой стоял вопрос с нападающим. Надеюсь, его мы решили, вернув Оланаре. Слава богу, здоровье у него в порядке, а дальше все будет зависеть от того, насколько быстро Аарон наберет форму. Также неплохо себя проявили молодые Чалов и Жемалетдинов. Хочется надеяться, что Ионов раскроется в новом ракурсе. Этот футболист уже доказывал, что на многое способен.

Напомним, Оланаре подписал с ЦСКА контракт, рассчитанный на 4,5 года. В прошлом сезоне нападающий выступал за армейцев на правах аренды и провел в РФПЛ семь матчей, в которых забил два гола.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оланаре Аарон Бабаев Роман
Комментарии (3)
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Аид666
1486794158
Отсутствие Траоре решит вопрос еще лучше!
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vladimir-7
1486795007
Болельщики ПФК ЦСКА тоже надеются на А.Оланаре и своих игроков из молодёжки, а также возвращение в команду К.Панченко.
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chempion_cska
1486820522
ОЛАНАРЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ АРМЕЙЦЕВ В НАПАДЕНИИ, ХОРОШЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦСКА.
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