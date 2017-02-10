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    Бабаев: «В ЦСКА остро стоял вопрос с нападающим. Надеюсь, возвращение Оланаре его решит»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о возвращении в московский клуб нападающего Аарона Оланаре. По его словам, приход нигерийца поможет решить армейцам проблему с атакой.

    – Насколько Виктор Гончаренко доволен селекцией ЦСКА?

    – У тренерского штаба есть удовлетворение как селекцией, так и работой на сборах. Острее всего этой зимой стоял вопрос с нападающим. Надеюсь, его мы решили, вернув Оланаре. Слава богу, здоровье у него в порядке, а дальше все будет зависеть от того, насколько быстро Аарон наберет форму. Также неплохо себя проявили молодые Чалов и Жемалетдинов. Хочется надеяться, что Ионов раскроется в новом ракурсе. Этот футболист уже доказывал, что на многое способен.

    Напомним, Оланаре подписал с ЦСКА контракт, рассчитанный на 4,5 года. В прошлом сезоне нападающий выступал за армейцев на правах аренды и провел в РФПЛ семь матчей, в которых забил два гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.02.2017 20:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 11 февраля 2017, 16:42

      ОЛАНАРЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ АРМЕЙЦЕВ В НАПАДЕНИИ, ХОРОШЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 февраля 2017, 09:36

      Болельщики ПФК ЦСКА тоже надеются на А.Оланаре и своих игроков из молодёжки,
      а также возвращение в команду К.Панченко.

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 11 февраля 2017, 09:22

      Отсутствие Траоре решит вопрос еще лучше!

      0
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